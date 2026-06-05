Ruben Dias spricht über Portugals WM-Traum

Der portugiesische Nationalspieler Ruben Dias teilte seine Gedanken zur Stimmung, den Zielen und der Verantwortung im Team vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit. Der erfahrene Abwehrspieler von Manchester City betonte, dass sich die portugiesische Mannschaft mit großem Selbstvertrauen und ernsthaften Ambitionen auf das Turnier vorbereitet.

Laut Dias beschränkt sich die Stimmung im portugiesischen Kader nicht auf einfaches Selbstvertrauen. Er beschrieb diesen Zustand als starken Drang zum Erfolg, den Wunsch, sich in jedem Spiel zu beweisen, und einen schrittweisen Ansatz zur Erreichung eines großen Ziels.

„Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur um Selbstvertrauen geht, sondern um das Streben nach Erfolg. Wir stehen fest mit beiden Beinen auf dem Boden. Wir wissen, wie schwierig es ist und wie viel Arbeit wir investieren müssen“, sagte Ruben Dias.

Diese Worte zeigen, dass Portugal zwar große Träume hat, die Spieler sich aber nicht in Illusionen wiegen. Dias deutet an, dass das Team seine Stärken gut kennt, aber auch versteht, dass Namen und Stars allein nicht ausreichen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

In den letzten Jahren wurde Portugal zu den Teams mit den stärksten Kadern im Weltfußball gezählt. Die Nationalmannschaft verfügt über eine Mischung aus erfahrenen Spielern, Stars aus Europas Top-Klubs und jungen Talenten. Doch ein Großturnier wie die WM erfordert maximale Vorbereitung gegen jeden Gegner.

Ruben Dias legte genau auf diesen Aspekt Wert. Seiner Meinung nach muss Selbstvertrauen durch jedes Spiel, jeden Schritt, jede Schwierigkeit und jeden Wettbewerb aufgebaut werden. Das Team sollte sich also durch harte Arbeit und Ergebnisse auf dem Platz stark fühlen, nicht durch hochtrabende Worte vor dem Turnier.

„Das Gefühl des Selbstvertrauens muss zusammen mit dem Glaubensgefühl nach jedem Wettbewerb, jedem Spiel, jedem Schritt und jeder Schwierigkeit wachsen. Daher sind wir in dieser Hinsicht bescheiden, aber ehrgeiziger denn je“, zitierte die offizielle FIFA-Website Dias.

Diese Meinung offenbart die Geisteshaltung, mit der Portugal zur WM anreist: Es gibt Bescheidenheit, aber das Ziel ist riesig. Mit den Worten „wir sind bescheiden, aber ehrgeiziger denn je“ impliziert Dias, dass sich das Team als einer der Favoriten sieht, aber versteht, dass dieser Status in der Praxis bewiesen werden muss.

Die Gruppenphase wird für Portugal bei der WM nicht einfach sein. Zur Erinnerung: Die Portugiesen wurden in eine Gruppe mit Usbekistan, Kolumbien und der Demokratischen Republik Kongo gelost. Jedes Team in dieser Vierergruppe hat seinen eigenen einzigartigen Stil und gefährliche Aspekte.

Die usbekische Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Obwohl dies ein historisches Ereignis für unsere Vertreter ist, tritt das Team nicht nur an, um dabei zu sein, sondern um eine respektable Leistung zu zeigen. Mit Spielern wie Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev könnte Usbekistan den Gegnern keine leichte Chance geben.

Kolumbien gilt als technisch starkes, schnelles und im Angriff gefährliches Team. Die für den südamerikanischen Fußball typische Physis, Ballbehandlung und individuelle Klasse machen diese Nationalmannschaft für jeden Gegner unangenehm.

Die DR Kongo zeichnet sich durch die für den afrikanischen Fußball typische Stärke, Schnelligkeit und Kampfintensität aus. In Spielen gegen solche Teams spielen jeder Zweikampf, zweite Bälle und Standardsituationen eine bedeutende Rolle.

In diesem Sinne sind Ruben Dias' Worte zur Bescheidenheit nicht umsonst. Portugals Kader mag stark sein, aber bei der WM entscheiden nicht die Namen, sondern die Vorbereitung und der Charakter in jedem Spiel über das Ergebnis. Auch die stärksten Teams können nach einem momentanen Fehler in großen Turnieren in schwierige Lagen geraten.

Die Rolle erfahrener Verteidiger wie Dias wird für Portugal entscheidend sein. Er kämpft in der Abwehrkette nicht nur um den Ball, sondern hält auch die mentale Stabilität des Teams aufrecht. Solche Spieler werden in großen Turnieren zu Führern auf dem Platz.

Nun bereitet sich Portugal mit einem großen Traum auf die FIFA-WM 2026 vor. Wie Ruben Dias sagte, muss dieser Traum durch Selbstvertrauen, harte Arbeit, Wettbewerb und Schwierigkeiten gestärkt werden. Das Team versucht, bescheiden zu bleiben, aber das Ziel ist klar: um das beste Ergebnis bei der WM zu kämpfen.

Für usbekische Fans sind Dias' Worte ein weiteres wichtiges Signal: Auch der Hauptfavorit der Gruppe unterschätzt die Gegner nicht. Das bedeutet, dass es auf dem Platz einen echten Kampf geben wird. Darin liegt die Schönheit der WM: Es gibt Favoriten auf dem Papier, aber die Geschichte wird von denen geschrieben, die auf dem Feld spielen.