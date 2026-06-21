Marcelo Bielsa unzufrieden mit Spielunterbrechungen bei der WM 2026

Der Cheftrainer der uruguayischen Nationalmannschaft, Marcelo Bielsa, äußerte sich kritisch zu den Spielunterbrechungen bei der Weltmeisterschaft 2026.

Laut dem Trainer werden die Spiele durch zusätzliche Unterbrechungen faktisch in vier Teile gespalten. Diese Situation beeinträchtige den gewöhnlichen Rhythmus und das Tempo des Fußballs.

«Die Spiele werden in vier Teile gespalten. Das verändert die üblichen Regeln des Fußballs. Solche Pausen bringen keinen Nutzen, im Gegenteil, sie nehmen dem Spiel die Dynamik», sagte Bielsa.