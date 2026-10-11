Nach Interesse aus der Premier League: Giuliano Simeone trifft Entscheidung über seine Zukunft

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Nach Interesse aus der Premier League: Giuliano Simeone trifft Entscheidung über seine Zukunft

Großklubs aus der englischen Premier League zeigen ernsthaftes Interesse daran, den offensiven Mittelfeldspieler von Atlético Madrid, Giuliano Simeone, unter Vertrag zu nehmen. Doch wie der bekannte Insider und Journalist Ekrem Konurberichtet, hat das 23-jährige argentinische Talent trotz der Avancen aus England nicht die Absicht, den Madrider Spitzenklub zu verlassen.

Giuliano, der jüngste Sohn von Cheftrainer Diego Simeone, konzentriert sich derzeit ausschließlich darauf, sich bei den „Rojiblancos“ weiterzuentwickeln und seinen Platz in der Stammelf zu festigen.

Im Fokus der Premier-League-Giganten: Wer sind die Interessenten?

Giuliano Simeones starke Leistungen in La Liga haben die Aufmerksamkeit führender europäischer Vereine auf sich gezogen:

  • Das Rennen der englischen Giganten: Gleich drei namhafte Klubs zeigen ernsthaftes Interesse an den Diensten des Spielers — Manchester United, Manchester Cityund der Londoner Verein Tottenham Hotspur beobachten die Situation genau.

  • Marktwert und langfristige Bindung: Derzeit wird der Transferwert des Spielers auf 40 Millionen Eurogeschätzt. Sein aktueller Vertrag bei Atlético läuft bis zum Sommer 2030 .

Unglaubliche Ausstiegsklausel: Eine 500-Millionen-Euro-Hürde

Die Führung von Atlético hat eine strikte Klausel in den Vertrag aufgenommen, um zu verhindern, dass ihr Eigengewächs von anderen Teams abgeworben wird:

  • Rekord-Ausstiegsklausel: Gemäß der aktuellen Vereinbarung muss jedes Team, das Simeone ohne Zustimmung des Cheftrainers und des Vereins verpflichten möchte, eine Ablösesumme von 500 Millionen Euro zahlen.

  • Die Loyalität des Spielers: Trotz finanziell attraktiver Angebote betrachtet Giuliano es als Priorität seiner Karriere, weiterhin unter der Leitung seines Vaters für die Madrilenen aufzulaufen.

Leistungsbilanz der Saison: Ein produktiver Start

Giuliano Simeone zeigt in der laufenden Saison der spanischen Meisterschaft eine hohe Effizienz:

  • 4 Scorerpunkte in 8 Spielen: In der neuen La-Liga-Saison absolvierte er 8 Partien und konnte dabei 2 Tore sowie 2 Vorlagen verbuchen.

  • Vielseitigkeit im Angriff: Er entwickelt sich nicht nur durch seine Schnelligkeit auf dem Flügel, sondern auch durch seinen unermüdlichen Einsatz im Pressing zu einer wichtigen Figur in der Offensive seines Teams.

Während die Madrilenen zeigen, dass sie einen ihrer Leistungsträger langfristig halten wollen, senden sie ein klares Signal an die Premier-League-Klubs: Giuliano Simeone ist unverkäuflich.

Giuliano SimeoneAtlético MadridPremier LeagueLa LigaTransfermarkt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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