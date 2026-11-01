Enzo Maresca erklärt die Niederlage gegen Brighton und die Defensivfehler

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Enzo Maresca erklärt die Niederlage gegen Brighton und die Defensivfehler

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Brighton am 9. Spieltag der Premier League, Manchester CityCheftrainer Enzo Maresca nahm an der Pressekonferenz nach dem Spiel teil. Im Interview mit dem renommierten Sky Sports analysierte der italienische Fachmann offen die Gründe für den zweiten Rückschlag in Folge, die groben Fehler in der Abwehrreihe und das Problem, die herausgespielten Chancen nicht zu verwerten.

Obwohl die Schützlinge von Maresca das Spiel über weite Strecken dominierten, führten die mangelnde Chancenverwertung und ein individueller Abwehrfehler zum Punktverlust.

„Wir hätten mindestens einen Punkt verdient“: Marescas Analyse

Der Cheftrainer äußerte sich zum Kampf auf dem Platz und den vergebenen Möglichkeiten:

„Heute haben wir genug Chancen kreiert, um mindestens einen Punkt mitzunehmen, aber wir konnten den Ball nicht im Netz unterbringen. Aufgrund unserer Leistung hätten wir zumindest einen Punkt verdient gehabt.

Im Fußball passieren manchmal unerwartete Fehler. Leider machen unsere Spieler derzeit genau solche Fehler. Jetzt müssen wir die Situation in Ruhe analysieren und genau verstehen, welche Aspekte wir besser machen können.“

„Leicht vermeidbare Gegentore und der Blick nach vorn“

Der City-Coach äußerte sich kritisch zu den Szenen, die zu den Gegentoren führten:

  • Lücken in der Defensive: „Wir kassieren Tore in sehr einfachen Situationen, die leicht zu vermeiden gewesen wären. Das erfordert eine höhere Konzentration in der Abwehr.“;

  • Stimmung und Fazit: „Natürlich sind wir alle sehr unzufrieden mit dem Endergebnis. Niemand ist nach einer Niederlage glücklich. Wir wussten jedoch, dass es unmöglich ist, alle Spiele der Saison zu gewinnen. Jeder Verein durchlebt solche schwierigen Phasen. Jetzt ist die Hauptaufgabe, die richtigen Schlüsse zu ziehen und so schnell wie möglich nach vorne zu schauen.“

Situation in der Tabelle

Trotz des Punktverlusts in den letzten beiden Spielen, Manchester Citysteht aktuell:

  • mit 21 Punkten auf dem 1. Platz der Premier-League-Tabelle;

  • Da der Vorsprung auf die Verfolger jedoch minimal geworden ist, wissen die „Citizens“ genau, dass sie sich keine Fehler mehr erlauben dürfen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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