Enzo Maresca äußert sich vor dem Super-Duell im Old Trafford

Die Spannung steigt vor dem Manchester-Derby, einer der kompromisslosesten, historischsten und spektakulärsten Rivalitäten im Weltfußball. Vor diesem Super-Duell im Rahmen des 4. Spieltags der Premier League, Manchester CityTrainer Enzo Maresca äußerte sich zu seinen Gedanken und betonte die strategische Bedeutung der bevorstehenden Begegnung. In einem Interview mit BBC Sport unterstrich der italienische Fachmann, dass das Team sich darauf konzentrieren müsse, sein eigenes Spiel aufzuziehen und ein wichtiges Ergebnis zu erzielen. Die „Citizens“, die als Tabellenführer in die neue Saison gestartet sind, besuchen ihren Erzrivalen, der derzeit auf dem 11. Platz liegt,Manchester UnitedWie will Maresca den Druck im berühmten Old Trafford bewältigen, wie wird sich der misslungene Saisonstart der „Red Devils“ auf das Derby-Ergebnis auswirken und welches Spektakel erwartet die Straßen von Manchester am Abend des 13. September?

„Ich habe keine Zweifel an der Bereitschaft des Gegners“: Marescas Worte gegenüber BBC Sport

Manchester City Trainer Enzo Maresca skizzierte die Aufgaben für das Team vor dem prestigeträchtigen Duell:

„Das Derby ist ein sehr wichtiges Spiel“: „Dieses Derby ist ein sehr wichtiges Spiel für die Mannschaften. Wir müssen unseren Fußball zeigen und das Ergebnis erzielen“, betonte der Trainer;

Respekt und Wachsamkeit gegenüber dem Gegner: Trotz der Tabellensituation erkannte er an, dassManchester Unitedmit besonderer Intensität in dieses Spiel gehen wird: „Ich habe keine Zweifel, dass unser Gegner bereit für das Derby sein wird“, sagte er und mahnte, die Stärke des Gegners nicht zu unterschätzen;

Die Siegerformel: Maresca erklärte, dass sein Team versuchen werde, auch auf gegnerischem Platz die volle Initiative zu ergreifen, ohne von seinem taktischen Stil abzuweichen.

Klarer Unterschied in der Tabelle: Ein Duell zwischen Platz 1 und 11

Die Situation nach den ersten drei Spieltagen gestaltet sich für die beiden Vereine aus Manchester unterschiedlich:

City — absolute Tabellenführer: Manchester City hat in den ersten drei Spieltagen der Meisterschaft souverän agiert und steht derzeit an der Tabellenspitze;

MU — in der Krise und auf Platz 11: Manchester United, das holprig in die Saison gestartet ist, liegt nach drei Spieltagen auf dem 11. Platz, was den Druck auf das Team verdoppelt hat;

Die Tabelle spielt im Derby keine Rolle: Fußballexperten merken an, dass in Derby-Spielen die Tabellenposition und Punkte nie entscheidend sind — jeder Spieler, der den Rasen im Old Trafford betritt, kämpft nur für die Ehre.

13. September, Old Trafford: Ein packendes Duell ab 20:30 Uhr

Die Stunden bis zum sensationellsten und zentralen Fußball-Spektakel dieser Woche laufen:

Ort und Zeit: Das Premier-League-Spiel des 4. Spieltags zwischen Manchester United und Manchester City findet am Sonntag, den 13. September, im Old Trafford Stadion statt;

Um 20:30 Uhr Taschkenter Zeit: Für Millionen von Fußballfans in Usbekistan beginnt dieses Derby pünktlich um 20:30 Uhr;

Druck auf dem Platz: Während Manchester City gewinnen will, um die Tabellenführung zu festigen, ist Manchester United entschlossen, vor den eigenen Fans zu siegen und die Krise zu beenden.

Wem gehört die Stadt: den Blauen oder den Roten? Können die Schützlinge von Enzo Maresca ihren Favoritenstatus auf dem Platz beweisen oder werden die Fans der „Red Devils“ feiern? Das 90-minütige Duell am Sonntagabend wird alle Fragen klären.

Was glauben Sie, welcher Verein gewinnt das Manchester-Derby im Old Trafford? Der Tabellenführer Manchester City oder das auf Rache sinnende Manchester United vor heimischer Kulisse? Hinterlassen Sie Ihre Tipps in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Premier-League-Spitzenspiels mit allen Fußballfans!