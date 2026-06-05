Jordi Alba: „Ich bin Unai Emery für meine gesamte Karriere dankbar“

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Jordi Alba: „Ich bin Unai Emery für meine gesamte Karriere dankbar“

Der ehemalige Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Jordi Alba, gab zu, dass er seine Karriereerfolge dem Cheftrainer von Aston Villa, Unai Emery, verdankt. Tatsächlich war es Emery, der Alba während seiner Jahre bei Valencia vom Flügelspieler zum linken Außenverteidiger umfunktionierte. Goal.com berichtet .

Laut Jordi Alba leistete er anfänglich Widerstand gegen diese Veränderung, erkannte jedoch mit der Zeit, dass diese Entscheidung den Weg für ihn ebnete, ein Weltklasse-Star zu werden. „Ich war 20 Jahre alt und Emery berief mich in die erste Mannschaft. In einem Europa-League-Spiel gegen Werder Bremen waren wir in Unterzahl, und der Trainer stellte mich in die Abwehr. Damals wusste ich nicht, was ich in dieser Position tun sollte“, erinnerte sich der Fußballer.

Alba räumte seine jugendlichen Fehler ein und betonte, dass Emerys Entschlossenheit seine Zukunft geprägt habe. „Anfangs habe ich das nicht gut aufgenommen, aber ich wusste nicht, dass Emery mir einen großen Gefallen für meine gesamte Karriere tat. Wenn diese Veränderung nicht gewesen wäre, hätte ich dieses Niveau nicht erreicht. Er ist einer der besten Trainer der Welt“, fügte er hinzu.

Nach dieser taktischen Änderung wechselte Jordi Alba 2012 zum FC Barcelona und zeigte im Camp Nou elf Saisons lang hervorragende Leistungen. Er bestritt mehr als 450 Spiele für die Katalanen und gewann sechsmal die spanische Meisterschaft.

Unai Emery, der derzeit Aston Villa trainiert, ist weiterhin für seine Fähigkeit bekannt, Talente zu entdecken. In der letzten Saison hatte er mit dem Klub aus Birmingham eine erfolgreiche Saison und bewies einmal mehr, dass er zu den besten Spezialisten Europas gehört.

Jordi AlbaUnai EmeryBarcelonaValenciaAston Villa
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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