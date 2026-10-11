Inter demontiert Parma und übernimmt die Tabellenführung in der Serie A

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Inter demontiert Parma und übernimmt die Tabellenführung in der Serie A

Im Rahmen des 6. Spieltags der italienischen Serie A empfing Inter Mailand den FC Parma und sicherte sich einen souveränen 3:0-Sieg. Die Gastgeber entschieden die Partie bereits in der ersten Hälfte für sich und ließen dem Gegner keine Chance.

Das hohe Tempo und die spielerische Klasse der Mannschaft von Cristian Chivu bescherten dem Team nicht nur die nächsten 3 Punkte, sondern katapultierten sie auch an die Tabellenspitze.

31 Minuten Druck und die Chronik der Tore in der ersten Halbzeit

Die „Nerazzurri“ begannen furios und verwerteten jeden gefährlichen Angriff effizient:

  • Blitzstart durch Sučić (13. Minute): Die Mailänder übernahmen von Beginn an die Initiative und gingen in der 13. Minute durch einen präzisen Schuss von Petar Sučić in Führung.

  • Çalhanoğlus Coolness (18. Minute): Nur fünf Minuten später erhielt Inter einen Elfmeter, den Hakan Çalhanoğlu souverän verwandelte und damit die Führung ausbaute.

  • Thuram setzt den Schlusspunkt (31. Minute): Die Gastgeber blieben am Drücker und Marcus Thuram erzielte in der 31. Minute das dritte Tor, womit die Spannung aus der Partie war. In der zweiten Halbzeit entschied sich der Trainerstab, einigen Leistungsträgern eine Pause zu gönnen.

Tabelle: Inter an der Spitze des Wettbewerbs

Dieses deutliche Ergebnis veränderte die Kräfteverhältnisse im Rennen um die Tabellenspitze der Serie A:

  • Inter (1. Platz): Nach dem überzeugenden Sieg erhöhte das Team von Cristian Chivu die Punktzahl auf 16 Zähler und übernahm die alleinige Tabellenführung in der Meisterschaft.

  • Die Situation von Parma: Die Gäste, die auswärts eine deutliche Niederlage hinnehmen mussten, bleiben auf dem 14. Tabellenplatz.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Serie A. 6. Spieltag

    Inter — Parma 3:0

    Tore: Sučić (13.), Çalhanoğlu (18., Elfmeter), Thuram (31.).

  • Inter: Martínez, Pavard, Bisseck, Carlos Augusto, Diouf (Spence, 74.), Sučić, Çalhanoğlu (Stanković, 61.), Mkhitaryan, Dimarco (Luis Enrique, 73.), Esposito (Bonny, 61.), Thuram (Lautaro Martínez, 61).

  • Parma: Corvi, Del Prato, Troilo, Carlos, Valeri, Keita, Cerro, Touré (Frigan, 84.), Elfej (Romero, 62.), Fabbian (Lontani, 62).

Die Mailänder zeigten eine konstante Leistung und bewiesen erneut, dass sie ein ernsthafter Favorit im Kampf um den Scudetto sind.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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