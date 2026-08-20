João Cancelo hat einen vollständigen Dreijahresvertrag mit Barcelona unterschrieben und über die wichtigsten Ziele des Klubs für die nahe Zukunft gesprochen. Der erfahrene 32-jährige portugiesische Verteidiger erklärte, dass sich der katalanische Klub in der neuen Saison voll auf den Gewinn der UEFA Champions League konzentrieren werde.

„Wir werden alles geben“: Cancelo mit klarer Ansage

Cancelo äußerte sich zu den kontinentalen Ambitionen der Blaugrana und erklärte, dass die Mannschaft bis zum Ende um den lange ersehnten Titel kämpfen werde:

„Barcelona ist ein Klub, der immer nach den höchsten Gipfeln strebt. Jetzt werden wir alles tun, was wir können, um die UEFA Champions League zu gewinnen und diesen Pokal nach Hause zu bringen.“ — sagte João Cancelo.

Cancelo und BarcelonasSituation in der Champions League

Kennzahl Status und wichtigste Details Spieler João Cancelo (32 Jahre, Portugal) Vertragslaufzeit Mit Barcelona Vollständiger Dreijahresvertrag Hauptziel des Klubs Gewinn der UEFA Champions League Ergebnis der vergangenen Saison In der Champions League Im Viertelfinale Ausgeschieden Rolle im Kader Tempo und Erfahrung auf beiden Flügeln einbringen

Das Streben nach europäischem Triumph

Nachdem der katalanische Klub in der vergangenen Saison im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden war, plant er, seinen Kader mit erfahrenen Spielern zu verstärken und in der neuen Spielzeit Europas Thron zurückzuerobern. Cancelos dauerhafte Rückkehr soll für mehr Stabilität in der Defensive und auf den offensiven Flügeln sorgen.

Glaubt ihr, dass Barcelona mit einem erneuerten Kader und der Rückkehr von João Cancelo in der neuen Saison den Titel in der UEFA Champions League gewinnen kann?

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