Jenseits des Ozeans, insbesondere in New York, der berühmtesten US-Metropole, erschütterte ein skandalöses Ereignis die Welten des Sports und der Politik. US-Präsident Donald Trump besuchte am 8. Juni das entscheidende Finale der National Basketball Association (NBA) zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs. Während dieses intensiven Spiels im Madison Square Garden wurde der Präsident unerwartet von lokalen Fans massiv und lautstark ausgebuht.

Es ist erwähnenswert, dass Donald Trump als erster amtierender Präsident in die Geschichte einging, der ein NBA-Finalspiel live in der Arena verfolgte. Er sah sich dieses historische Spiel in der speziellen VIP-Loge von Knicks-Besitzer James Dolan an, begleitet von seinem Enkel Kai und seinem persönlichen politischen Berater Boris Epshteyn. Tatsächlich gilt Trump als langjähriger, leidenschaftlicher Fan der New York Knicks und verfolgt die Spiele des Clubs seit den 1990er Jahren regelmäßig.

Aufgrund des unerwarteten Besuchs des Weißen Hauses wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der Sportarena erheblich verschärft. Sogar die Stadtverwaltung von New York sah sich aus Sicherheitsgründen gezwungen, die Pläne zur öffentlichen Übertragung des Spiels auf großen Bildschirmen außerhalb des Stadions kurzfristig abzusagen.

Der unangenehme Vorfall ereignete sich vor Spielbeginn, während die Nationalhymne erklang. Als das Bild des Präsidenten für einige Sekunden auf den großen Monitoren im Stadion zu sehen war, buhten Tausende von Fans auf den Tribünen gleichzeitig und protestierten. In diesem Moment lächelte Trump und salutiert den Fans durch den Bildschirm. Erst nachdem die Kameras schnell auf die Knicks-Spieler umschwenkten, verwandelte sich der Lärm in der Arena in Applaus.

Obwohl die Situation etwas unangenehm war, nahm Trump diesen kühlen Empfang sehr ruhig und gelassen hin. Nach dem Spiel versuchte er, die Situation in einem Interview mit den Medien herunterzuspielen, lächelte und sagte: "Ich glaube, im Stadion waren hauptsächlich Jubel und Applaus zu hören." Interessanterweise schlief der Chef des Weißen Hauses während eines bestimmten Teils des intensiven Spiels sogar kurz ein.

Tatsächlich sind die Beziehungen zwischen Donald Trump und der NBA-Welt seit langem kalt und angespannt. Die National Basketball Association gilt als das "liberalste" und freidenkendste System unter den vier großen professionellen Sportligen in den USA, und viele ihrer Stars haben sich offen gegen Trumps Politik ausgesprochen. Die einflussreichsten Stars der Liga, wie LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant, kritisierten Trump während seiner ersten Amtszeit als Präsident heftig. Im Jahr 2017 sagte Trump als Reaktion auf die scharfen Äußerungen der Athleten die traditionelle Zeremonie zum Empfang der NBA-Champions, der Golden State Warriors, im Weißen Haus demonstrativ ab.

Diese Auseinandersetzung war das dritte Spiel der großen Finalserie, die bis zu vier Siegen ausgetragen wird. Die San Antonio Spurs sicherten sich mit einem Ergebnis von 115:111 einen wichtigen Sieg. Dennoch führen die New York Knicks in der Gesamtserie weiterhin mit 2:1. Die nächste intensive Begegnung findet in der Nacht zum 11. Juni erneut in New York statt.

Dieses Finale ist ein einzigartiges historisches Rematch – eine Wiederholung der legendären entscheidenden Kämpfe von 1999. Damals kämpften diese beiden Giganten ebenfalls um die Meisterschaft, wobei das schnelle Team aus San Antonio mit 4:1 die Oberhand behielt. In der Zwischenzeit hoben die Spurs den NBA-Pokal vier weitere Male in die Höhe (zuletzt 2014), während die Knicks in dieser Zeit nicht einmal das Finale erreichten. Die letzte Meisterschaftsfreude des New Yorker Clubs liegt im fernen Jahr 1973.

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