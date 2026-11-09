Warum neigte sich der Kopf eines 23-Jährigen um 90 Grad?

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Warum neigte sich der Kopf eines 23-Jährigen um 90 Grad?

Iranische Ärzte haben einen seltenen und ungewöhnlichen medizinischen Fall dokumentiert. Der Kopf eines 23-jährigen Mannes neigte sich um 90 Grad, da seine Nackenmuskulatur die Fähigkeit verloren hatte, den Kopf aufrecht zu halten. Experten bringen diesen Zustand mit dem jahrelangen Konsum von Drogen in Verbindung.

Der Fall, der von Ärzten der Medizinischen Universität Isfahan untersucht wurde, steht im Zusammenhang mit zervikaler Kyphoskoliose (CKS), auch bekannt als „Dropped-Head-Syndrom“. Diese Krankheit ist durch eine Schwächung der Nackenmuskulatur gekennzeichnet, die den Kopf normalerweise aufrecht hält. Infolgedessen sind die Muskeln nicht mehr in der Lage, das Gewicht des Kopfes zu tragen und ihn in einer korrekten Position zu halten.

Normalerweise wird dieses Syndrom mit mitochondrialer Myopathie, angeborener Myopathie, Motoneuronenerkrankungen oder anatomischen Defekten, wie etwa einem ungewöhnlich großen Kopf, in Verbindung gebracht. Iranische Ärzte identifizierten jedoch einen Fall, der durch jahrelangen Drogenkonsum verursacht wurde und zuvor nicht in der medizinischen Literatur dokumentiert war.

Der 23-jährige Patient lebte unter schwierigen sozioökonomischen Bedingungen. Seine Krankengeschichte umfasste schwere depressive Störungen sowie eine Abhängigkeit von Heroin, Opium und Amphetaminen.

Die Ärzte stellten fest, dass der Patient nach jedem Amphetaminkonsum seinen Nacken über lange Zeit in einer gebeugten Haltung hielt. Durch die ständige Wiederholung dieses Prozesses verschlechterten sich die Veränderungen an seinen Halswirbeln allmählich.

Während der medizinischen Untersuchungen zeigten Tests der Hirnnerven, der Muskelkraft und des vegetativen Nervensystems normale Ergebnisse. Eine Computertomographie ergab jedoch eine schwere kyphoskoliotische Deformität der Halswirbel C3, C4 und C5.

Nach der Beurteilung des Schweregrades entschieden sich die Ärzte für eine dreistufige Operation zur Wiederherstellung der Halswirbelsäule. Während der Operation wurde der deformierte Knochenteil entfernt und der Nacken in die korrekte anatomische Position gebracht.

Die Operation war erfolgreich. Einen Tag später konnte der Patient mit Hilfe einer speziellen Halskrause bereits gehen. Drei Tage später wurde er aus dem Krankenhaus entlassen.

Es stellte sich heraus, dass der junge Mann zuvor versucht hatte, sich mit verschiedenen traditionellen und pflanzlichen Mitteln zu behandeln. Da diese jedoch die Symptome nicht linderten, war er gezwungen, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Nach der Operation wurde der Patient mehrmals psychiatrisch untersucht und konnte den Drogenkonsum einstellen. Die Ergebnisse der einjährigen Nachbeobachtung sind positiv; der Zustand der Halswirbelsäule und die Körperhaltung haben sich deutlich verbessert.

„Wir haben festgestellt, dass Drogenmissbrauch zur Entwicklung einer schweren und komplexen Nackenkyphose beigetragen hat. Die Substanzen wirken nicht direkt auf das Muskel-Skelett-System. Vielmehr geschieht dies indirekt: Nach dem Konsum verharrt der Patient über lange Zeit in einer bestimmten Haltung. Über mehrere Monate hinweg führt dieser Zustand zu Veränderungen im Muskel- und Knochensystem, die in einer Kyphoskoliose münden“, schrieben die iranischen Ärzte in ihrem wissenschaftlichen Bericht.

Es wird betont, dass dieser bisher nicht dokumentierte Zusammenhang zwischen schwerer Drogenabhängigkeit und dem „Dropped-Head-Syndrom“ als „Intoxikationssyndrom“ bezeichnet wurde. Dieser medizinische Zustand zeigt, dass Drogenkonsum nicht nur direkte Auswirkungen auf den Körper hat, sondern auch durch langfristige Fehlhaltungen schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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