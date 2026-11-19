Die Judo-Juniorenweltmeisterschaft in Taschkent hat an Fahrt aufgenommen. Die Gastgeber sicherten sich nicht nur ihre erste Medaille, sondern Muhammadjon Masharipov besiegte im Finale einen starken Gegner und holte die erste Goldmedaille für die usbekische Delegation.

Der usbekische Judoka, der in der Gewichtsklasse bis 60 kg antrat, setzte sich während des gesamten Turniers gegen mehrere starke Kontrahenten durch. Auf seinem Weg ins Finale konnten ihn Vertreter aus China, der Mongolei, Brasilien und Tadschikistan nicht aufhalten.

Vier Gegner bis zum Finale, im entscheidenden Kampf gegen den Vertreter aus den USA

Muhammadjon Masharipov startete souverän in das Turnier. Zunächst besiegte er die Judokas aus China und der Mongolei und zog in die nächste Runde ein. Danach konnten auch die Athleten aus Brasilien und Tadschikistan den Siegeszug des Usbeken nicht stoppen.

Im Finale um die Goldmedaille traf Masharipov auf den US-Amerikaner Jonathan Yang. Der US-Judoka galt als ernsthafter Gegner, da er bereits als Medaillengewinner bei Grand-Prix-Turnieren der Erwachsenen Erfahrung gesammelt hatte.

Doch im entscheidenden Kampf bewies Muhammadjon sein Können und seine Überlegenheit und gewann. Damit sicherte er sich die Goldmedaille bei der Juniorenweltmeisterschaft.

Ein wichtiger Auftakt für die usbekische Delegation

Masharipovs Sieg ist nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein bedeutendes Ereignis für die Gastgeber. Er bescherte der usbekischen Nationalmannschaft die erste Medaille und zugleich das erste Gold bei der Weltmeisterschaft in Taschkent.

Dieses Ergebnis könnte ein großer psychologischer Ansporn für die jungen usbekischen Judokas sein, die auf heimischem Boden antreten. Nun verfolgen die Fans gespannt die weiteren Auftritte des Teams und die Ergebnisse in den anderen Gewichtsklassen.

Muhammadjon Masharipov hat die Weltmeisterschaft in Taschkent mit einer Goldmedaille eröffnet. Sein Sieg sorgte bereits in den ersten Tagen des Turniers für eine festliche Stimmung im usbekischen Judo.