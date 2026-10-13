Das prestigeträchtigste Vereinsfußballturnier des asiatischen Kontinents — AFC Champions League Elite Die Spiele des 2. Spieltags der Westregion fanden statt. Bei den Begegnungen am 12. Oktober stand der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft Odil Hamrobekov der für den iranischen Verein Tractor spielt, in einem wichtigen Duell auf dem Platz, während der amtierende Champion des Turniers, aus Saudi-Arabien, Al-Ahli einen weiteren Sieg feierte.

Unser Landsmann Odil Hamrobekov stand in der Startelf seines Vereins und absolvierte die volle Spielzeit.

Tractor holt ersten Punkt im Duell gegen katarischen Verein

Der iranische Klub konnte in einem hart umkämpften Spiel gegen den katarischen Verein Al-Shamal kein Tor erzielen:

90 Minuten auf dem Platz: Der Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft, Odil Hamrobekov, agierte über die volle Distanz im zentralen Mittelfeld und war aktiv daran beteiligt, das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive seines Teams zu halten;

Torloses Remis und der erste Punkt: Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. Nach diesem Ergebnis liegt der Klub aus Täbris mit 1 Punkt auf dem 11. Tabellenplatz, während Al-Shamal mit 2 Punkten den 9. Platz belegt.

Amtierender Champion Al-Ahli festigt die Tabellenführung

Der Titelverteidiger des Turniers, der saudi-arabische Klub Al-Ahli, feierte einen souveränen Auswärtssieg gegen den Verein Al-Wasl aus den VAE:

1:3-Auswärtssieg: Die Tore von Ibañez (20. Minute), Trincão (58. Minute) und Al-Buraikan (90.+1 Minute) sicherten dem Team wichtige drei Punkte;

Die einzige Antwort der Gastgeber: Für Al-Wasl konnte Malheiro in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) lediglich den Anschlusstreffer erzielen;

Tabellensituation: Nach dem Sieg führt Al-Ahli mit 4 Punkten die Westregion an, während Al-Wasl ohne Punkte auf dem 14. Platz steht.

Der intensive und spannende Wettbewerb in der AFC Champions League Elite wird von Spieltag zu Spieltag hitziger.