Der ehemalige Torhüter von Manchester City, Joe Hart, ist mit den ersten Ergebnissen des neuen Cheftrainers Enzo Maresca zufrieden. Er ist der Meinung, dass es nicht einfach ist, das Team nach Pep Guardiola zu übernehmen, aber der italienische Spezialist habe einen guten Start hingelegt. Hart betonte, dass er die Veränderungen unter Maresca mit großem Interesse verfolge.

„Es ist nicht einfach, Guardiola zu ersetzen“

Joe Hart In einem Interview mit dem Pressedienst von Manchester Cityäußerte sich Joe Hart zur Anfangsphase von Enzo Maresca im Verein.

Der ehemalige Torhüter würdigte besonders die Erfolge, die Pep Guardiola mit dem Klub erzielt hat. Er betonte, dass es für jeden Trainer eine große Herausforderung sei, das Team nach dem Spanier zu übernehmen und das hohe Niveau zu halten.