„Es ist nicht einfach, Guardiola zu ersetzen“: Joe Hart über Maresca
Der ehemalige Torhüter von Manchester City, Joe Hart, ist mit den ersten Ergebnissen des neuen Cheftrainers Enzo Maresca zufrieden. Er ist der Meinung, dass es nicht einfach ist, das Team nach Pep Guardiola zu übernehmen, aber der italienische Spezialist habe einen guten Start hingelegt. Hart betonte, dass er die Veränderungen unter Maresca mit großem Interesse verfolge.
„Es ist nicht einfach, Guardiola zu ersetzen“
Joe Hart In einem Interview mit dem Pressedienst von Manchester Cityäußerte sich Joe Hart zur Anfangsphase von Enzo Maresca im Verein.
Der ehemalige Torhüter würdigte besonders die Erfolge, die Pep Guardiola mit dem Klub erzielt hat. Er betonte, dass es für jeden Trainer eine große Herausforderung sei, das Team nach dem Spanier zu übernehmen und das hohe Niveau zu halten.
Dennoch bewertete Hart die ersten Arbeiten von Maresca positiv.
„Es ist nicht einfach, Guardiola zu ersetzen. Pep hat mit Manchester City alle möglichen Titel gewonnen. Aber jetzt, nach zehn Spieltagen, kann ich sagen, dass Maresca einen guten Job macht. Mir gefällt der Start des Teams unter seiner Führung.
Enzo arbeitet daran, etwas sehr Wichtiges neu aufzubauen. Ich verfolge mit großem Interesse, was er erreichen kann“, sagte Joe Hart.
Manchester City auf dem dritten Platz in der Premier League
Nach 10 Spieltagen in der englischen Premier League hat Manchester City 21 Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft aus Manchester belegt derzeit den dritten Tabellenplatz.
Das Team liegt sechs Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal. Dies bedeutet, dass im Titelrennen noch ein harter Kampf bevorsteht.
Obwohl Harts Worte eine positive Einschätzung von Marescas Arbeit darstellen, werden sich die wahren Fähigkeiten des neuen Trainers erst durch die Ergebnisse im Saisonverlauf, die Spielqualität der Mannschaft und den Kampf um Trophäen zeigen.
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