Im alten Ägypten gab es einen besonderen Brauch bei Bestattungszeremonien. In den Mund einiger Verstorbener wurden goldene Amulette in Form einer Zunge gelegt. Die alten Ägypter glaubten, dass diese Gegenstände dem Menschen helfen würden, auch im Jenseits sprechen zu können.

Wie das Portal Ölkə.az berichtet, glaubten sie, dass ein Mensch auch nach dem Tod mit den Göttern kommunizieren, seine Gedanken ausdrücken und während des Urteils im Jenseits sprechen können müsse. Die goldenen Zungenamulette wurden dem Verstorbenen genau für diesen Zweck in den Mund gelegt.

Dass die Amulette aus Gold gefertigt wurden, ist kein Zufall. In der altägyptischen Mythologie wurde Gold mit dem Körper der Götter in Verbindung gebracht und galt als Symbol für Ewigkeit und Unsterblichkeit.

Daher waren diese Gegenstände kein einfacher Schmuck, sondern Teil religiöser Überzeugungen bezüglich des Lebens des Verstorbenen im Jenseits und seiner Kommunikation mit den Göttern.