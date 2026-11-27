Der AS Roma Innenverteidiger Mario Hermoso ist in den Fokus zweier europäischer Spitzenklubs gerückt. Wie der bekannte Insider Ekrem Konur auf seinen Social-Media-Kanälen berichtet, beobachten die Vereine FC Barcelona und Inter Mailand den 31-jährigen Spanier intensiv.

Vertragssituation und Marktwert

Da der aktuelle Vertrag des erfahrenen Verteidigers beim römischen Klub bald ausläuft, ergibt sich für die Top-Vereine eine günstige Gelegenheit: