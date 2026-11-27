Barcelona und Inter zeigen großes Interesse an Roma-Verteidiger Mario Hermoso
Der AS Roma Innenverteidiger Mario Hermoso ist in den Fokus zweier europäischer Spitzenklubs gerückt. Wie der bekannte Insider Ekrem Konur auf seinen Social-Media-Kanälen berichtet, beobachten die Vereine FC Barcelona und Inter Mailand den 31-jährigen Spanier intensiv.
Vertragssituation und Marktwert
Da der aktuelle Vertrag des erfahrenen Verteidigers beim römischen Klub bald ausläuft, ergibt sich für die Top-Vereine eine günstige Gelegenheit:
Leistungsdaten
Details
Spieler und Alter
Mario Hermoso (Spanien, 31 Jahre)
Aktueller Verein
AS Roma (seit 2024)
Vertragsende
Ende Juni nächsten Jahres
Transfermarkt-Wert
7 Millionen Euro
Statistik der laufenden Saison
in der Serie A 11 Spiele und 2 Tore
Was meint ihr: Sollte Mario Hermoso seine Karriere in Spanien beim FC Barcelona fortsetzen oder wäre ein Wechsel zu Inter Mailand in Italien die bessere Wahl?
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