Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro In einem Interview mit der renommierten italienischen Zeitung La Gazzetta dello Sport sprach der junge usbekische Verteidiger Abdukodir Khusanovoffen über sein Potenzial, Weltfußballstars und den persönlichen Gewinn des Ballon d'Or.

«Ein Diamant, der sich mit 300 km/h bewegt»

Der italienische Experte lobte die körperlichen Fähigkeiten seines Schützlings in der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanovund konzentrierte sich neben den Stärken in seinem Spiel auch auf die Punkte, die noch verfeinert werden müssen:

«Er hat großartige körperliche Voraussetzungen, aber er ist ein Rohdiamant. Er bewegt sich immer mit 300 km/h. Manchmal erobert er den Ball, manchmal kommt er zu spät und rennt sogar den Linienrichter um. Das ist normal, daran müssen wir arbeiten», sagte Fabio Cannavaro.

Gedanken zu Van Dijk, dem Ballon d'Or und dem italienischen Fußball

Während des Gesprächs ging Cannavaro auch auf andere wichtige Themen des Weltfußballs ein:

Themenbereich Die Ansichten von Fabio Cannavaro Virgil van Dijk und die Serie A Er erzählte, dass er während der Weltmeisterschaft mit van Dijk gesprochen habe und der niederländische Verteidiger den Wunsch geäußert habe, in der italienischen Liga zu spielen. Der Trainer glaubt, dass es interessant wäre, einen Spieler mit solcher körperlichen Stärke und Geschwindigkeit bei Milan zu sehen. Der Ballon d'Or 2006 Seiner Meinung nach wäre es Zinedine Zidane deutlich schwerer gefallen, Marco Materazziim Finale nicht mit dem Kopf gestoßen hätte, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu gewinnen. Moderne Verteidiger Unter den aktuellen Verteidigern sieht er den Barcelona -Spieler Pau Cubarsíals würdigen Anwärter auf den Ballon d'Or. Italienische Nationalmannschaft Er betonte, dass das Problem der vielen Gegentore nicht an individuellen Fehlern der Verteidiger liegt, sondern an Mängeln im kollektiven Pressing und im System der Ballrückgewinnung.

Glauben Sie, dass Abdukodir Khusanov unter der Leitung von Fabio Cannavaro Geschwindigkeit und Disziplin in seinem Spiel vereinen und das Niveau der weltbesten Verteidiger erreichen kann?

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