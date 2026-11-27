Am 27. November 2026 äußerte sich der Präsident von Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, über den usbekischen Großmeister, Javohir Sindarov,der am entscheidenden Match um die Schachweltmeisterschaft teilnimmt. Das Staatsoberhaupt betonte besonders, dass unser Landsmann die ersten drei Partien auf einem würdigen und hohen Niveau bestritten hat.

«Ich wünsche dem Schachspieler viel Erfolg und Kraft»

Präsident Shavkat Mirziyoyev teilte mit, dass er die prestigeträchtigen Duelle in Genf aufmerksam verfolge:

«Er hat drei Partien gut gespielt, wir beobachten es», betonte das Staatsoberhaupt Javohir Sindarovin Bezug auf dessen Leistungen.

Zudem wünschte Shavkat Mirziyoyev dem usbekischen Großmeister für die kommenden Partien viel Erfolg und Kraft und drückte seine Hoffnung auf einen Sieg in diesem historischen Duell aus.