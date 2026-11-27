Shavkat Mirziyoyev wünscht Javohir Sindarov viel Erfolg im Kampf um die Weltmeisterschaft (Video)
Am 27. November 2026 äußerte sich der Präsident von Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, über den usbekischen Großmeister, Javohir Sindarov,der am entscheidenden Match um die Schachweltmeisterschaft teilnimmt. Das Staatsoberhaupt betonte besonders, dass unser Landsmann die ersten drei Partien auf einem würdigen und hohen Niveau bestritten hat.
«Ich wünsche dem Schachspieler viel Erfolg und Kraft»
Präsident Shavkat Mirziyoyev teilte mit, dass er die prestigeträchtigen Duelle in Genf aufmerksam verfolge:
«Er hat drei Partien gut gespielt, wir beobachten es», betonte das Staatsoberhaupt Javohir Sindarovin Bezug auf dessen Leistungen.
Zudem wünschte Shavkat Mirziyoyev dem usbekischen Großmeister für die kommenden Partien viel Erfolg und Kraft und drückte seine Hoffnung auf einen Sieg in diesem historischen Duell aus.
Aktueller Stand des Weltmeisterschafts-Matches in Genf
Derzeit kämpft Javohir Sindarov in der Schweizer Stadt Genf in einem Match über Gukesh Dommarajugegen den amtierenden Weltmeister, den indischen Großmeister, 14 Partienum die Schachkrone. Alle drei bisherigen Partien endeten nach hartem Kampf mit einem Remis:
Partie
Datum
Ergebnis
Gesamtstand
1. Partie
24. November 2026
Remis (½–½)
0,5 – 0,5
2. Partie
25. November 2026
Remis (½–½)
1,0 – 1,0
3. Partie
26. November 2026
Remis (½–½)
1,5 – 1,5
Gemäß Reglement muss einer der Schachspieler 7,5 Punkte erzielen, um den Weltmeistertitel zu gewinnen. Die nächste 4. Partie findet am 28. November statt.
Glauben Sie, dass Javohir Sindarov den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju besiegen und die Schachkrone nach Usbekistan holen kann?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese erfreuliche Nachricht mit Ihren Liebsten, die die größten Erfolge des usbekischen Sports verfolgen!
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