Der Cheftrainer von Manchester United Mauricio Pochettino und sein Trainerstab nutzten den Friseurservice auf dem Vereinsgelände, um ihr Erscheinungsbild aufzufrischen. Dies berichtete The Touchline mit entsprechenden Fotos.

Ein eiliger Start und der Humor der Fans

Wie sich herausstellte, musste der argentinische Fachmann nach seiner Rückkehr aus dem Trainingslager der US-Nationalmannschaft in der vergangenen Woche sofort mit der Arbeit bei den „Red Devils“ beginnen. Aus diesem Grund hatten Pochettino und seine Kollegen anfangs nicht einmal Zeit für einen Friseurbesuch.

Fußballfans in den sozialen Netzwerken kommentierten die Bilder mit Humor:

Laut den Fans: Genau das fehlte United in den ersten beiden Spielen unter Pochettino — eine neue Frisur;

Neue Hoffnung: Die Fans scherzen nun, dass mit dem Team jetzt alles besser werden wird.

Die ersten Ergebnisse unter Pochettino und die Tabellensituation

Unter der Leitung des argentinischen Trainers von Manchester United sehen die ersten Spiele und die aktuelle Platzierung in den Wettbewerben wie folgt aus:

Indikatoren Details und Ergebnisse Ergebnis des ersten Spiels gegen Liverpool 0:4 Niederlage Ergebnis des zweiten Spiels gegen Sporting ein 2:2 Unentschieden Platzierung in der Premier League In der Tabelle 19. Platz Platzierung in der Champions League In der Gesamttabelle 19. Platz

Glauben Sie, dass Mauricio Pochettino Manchester United aus der schwierigen Lage führen und das Spiel der Mannschaft in kurzer Zeit verändern kann?

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