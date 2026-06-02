Microsoft stellt neuen Scout KI-Assistenten auf Basis von OpenClaw vor

In den ersten Wochen des Jahres 2026 sorgte das OpenClaw-Projekt für Aufsehen in der Tech-Welt und machte viele Experten mit den Möglichkeiten uneingeschränkter KI-Agenten vertraut. Obwohl das Projekt nach der Abwerbung des Gründers durch OpenAI an Dynamik verlor, blieb sein Einfluss bestehen. Heute kündigte Microsoft die Einführung von Scout an, einem neuen Assistenten, der die Leistung und Flexibilität von OpenClaw in das Microsoft 365-System bringt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Basierend auf dem OpenClaw-Framework ist Scout ein agentenbasierter Assistent, der in ständigem Austausch mit dem Benutzer steht und eine eigene Persönlichkeit sowie einen eigenen Stil besitzt. Benutzer können ihrer Scout-Instanz einen beliebigen Namen geben (z. B. Sebastian) und ihr fortlaufende Anweisungen für zu automatisierende Aufgaben erteilen. Laut Microsoft-Vizepräsident Omar Shahine besteht das Hauptziel darin, einen Assistenten zu schaffen, der sich aktiv an die Bedürfnisse des Benutzers anpasst.

Scout wird derzeit über das Microsoft Frontier-Programm angeboten und erfordert ein GitHub Copilot-Abonnement. Obwohl das System cloudbasiert ist, funktioniert es auch auf Desktops und in Browsern, was eine einfache Anbindung an E-Mail, Kalender und andere Systeme ermöglicht. Scout ist mit vorgefertigten Fähigkeiten wie Kalenderverwaltung und der Erstellung von Besprechungsagenden ausgestattet.

Was Sicherheitsfragen betrifft, hat Microsoft ein spezielles Schutzsystem eingeführt, um Bedenken hinsichtlich unkontrollierter Agenten auszuräumen. Scout enthält ein integriertes „Policy Conformance System“, das den Assistenten ständig überprüft, um sicherzustellen, dass er gemäß den Anweisungen arbeitet. Für jede Prüfung wird ein separater Audit-Bericht erstellt.

Diese Neuerung ist Teil einer Reihe von Produkten, die auf der Microsoft Build-Konferenz vorgestellt wurden. Das Unternehmen präsentierte außerdem Project Solara mit Fokus auf Hardware, Updates für Copilot und ein neues KI-Modell für logisches Denken. Scout lernt den Arbeitsstil der Benutzer und entwickelt sich mit der Zeit zu einem intelligenteren und autonomeren Agenten.