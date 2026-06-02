Ehemaliger Anduril-Ingenieur sammelt 42 Mio. Dollar für die Herstellung von Verbundteilen

Zack Eakin testete seine neue Startup-Idee mit Palmer Luckey, bevor er sie Investoren vorstellte. Eakin verließ 2024 das von Luckey gegründete Verteidigungsunternehmen Anduril, um das neue Verbundwerkstoff-Unternehmen Layup Parts zu gründen. Die Anduril-Gründer Brian Schimpf und Matt Grimm gaben ihm Ratschläge zur Projektstrategie und zum Storytelling. Dieser kurze Vorbereitungskurs hat sich ausgezahlt, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Eakin, der vor zwei Jahren eine erste Investition in Höhe von 9 Millionen Dollar einsammelte, gab am Dienstag bekannt, dass er in einer Series-A-Runde weitere 42 Millionen Dollar aufgebracht hat. An der von Marlinspike angeführten Runde beteiligten sich Cerberus Ventures, Pinegrove Venture Partners sowie Founders Fund und Lux Capital. Für das Startup mit Sitz in Huntington Beach, Kalifornien, das nur 60 Mitarbeiter beschäftigt, ist dies eine beachtliche Summe.

Das Hauptziel von Layup Parts ist es, den Bestellprozess für maßgefertigte Kohlefaser- oder Glasfaserteile so einfach und schnell wie auf der Amazon-Plattform zu gestalten. Eakin arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten mit Verbundwerkstoffen. Er begann seine Karriere beim Team Chip Ganassi Racing und wurde später 2017 der erste Ingenieur bei The Boring Company, die von Elon Musk gegründet wurde.

Während seiner Tätigkeit bei Anduril im Jahr 2021 bemerkte Eakin, dass die industrielle Fertigung einen Wandel durchläuft, der Verbundwerkstoffsektor jedoch noch hinterherhinkt. Während Startups wie SendCutSend und Protolabs die Lieferzeiten für Prototypen drastisch verkürzt haben, gab es für komplexe Verbundteile keine solche Lösung. Die neuen Investitionen werden für die Aufstockung des Personals und den Umzug in eine größere Produktionsstätte in diesem Jahr verwendet.