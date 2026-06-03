Uber führt Beschränkungen zur Kontrolle der Kosten für künstliche Intelligenz ein

Technologien der künstlichen Intelligenz werden immer teurer, und viele Unternehmen sind gezwungen, deren Nutzung zu begrenzen, um Kosten zu senken. Uber hat sich dieser Liste angeschlossen: Das Unternehmen hat interne Beschränkungen für Mitarbeiter eingeführt, um die hohen Ausgaben für KI zu zügeln. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Bloomberg wurde nun ein monatliches Limit von 1.500 Dollar pro Mitarbeiter und pro agentenbasiertem Codierungstool (wie Claude Code von Anthropic oder Cursor) festgelegt. Mitarbeiter können ihre Ausgaben über ein spezielles internes Dashboard verfolgen, wobei das Überschreiten dieses Limits in Ausnahmefällen mit Genehmigung des Managements gestattet ist.

Diese Nachricht ist für viele keine Überraschung, da der CTO von Uber im April bekannt gab, dass das Unternehmen sein gesamtes jährliches KI-Budget in nur vier Monaten ausgegeben hatte. Zuvor berichtete The Information, dass Uber seine Mitarbeiter dazu ermutigt hatte, KI so intensiv wie möglich zu nutzen, und sie sogar durch interne Rankings zum Wettbewerb anspornte.

Auch Uber-Manager Andrew Macdonald äußerte kürzlich Zweifel an der Effizienz von KI und betonte, dass es schwierig sei, einen klaren Zusammenhang zwischen der Nutzung der Technologie und neuen Funktionen für Verbraucher zu erkennen. Diese Situation verdeutlicht ein großes Problem der gesamten Technologiebranche: Unternehmen investieren Milliarden in KI, doch der Return on Investment (ROI) bleibt vorerst weitgehend theoretisch.