Russlands erster privater Weltraumbahnhof im Bau: Space Energy Projekt

Das russische private Raumfahrtunternehmen Space Energy steht kurz vor der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts für den Bau des ersten privaten Weltraumbahnhofs des Landes. Laut CEO Georgy Emelin wurden grundlegende Vereinbarungen über den Bau des neuen Raumfahrtkomplexes getroffen, und der Formalisierungsprozess läuft derzeit. Ixbt.com berichtet .

Derzeit liegt der Schwerpunkt des Projekts auf der Auswahl des am besten geeigneten Standorts für die Anlage. Die Geschäftsführung von Space Energy führt regelmäßige Konsultationen mit der Regierung der Region Primorje und zuständigen Behörden im Föderalen Kreis Ferner Osten durch. Der Standort und die technischen Parameter des zukünftigen Weltraumbahnhofs werden im Rahmen dieser Verhandlungen festgelegt.

Nach der Auswahl vielversprechender Gebiete beginnen Spezialisten mit ingenieurtechnischen und geodätischen Untersuchungen sowie Bodenanalysen. Diese Studien sollen innerhalb von ein bis zwei Wochen nach der endgültigen Standortwahl beginnen. Das Unternehmen prüft auch Möglichkeiten, die Anlage in staatlich geförderten Sonderwirtschaftszonen anzusiedeln.

Vertreter von Space Energy betonen, dass das Projekt in enger Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden umgesetzt wird, um die vollständige Einhaltung von Sicherheits-, Umwelt- und Stadtplanungsvorschriften zu gewährleisten. Dieser private Weltraumbahnhof soll eine neue Ära in der russischen Raumfahrtindustrie einleiten und zusätzliche Möglichkeiten für kommerzielle Starts schaffen.