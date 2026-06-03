Russland gibt Angara-A3-Mittelklasseraketenprojekt auf

Die Produktion der russischen Mittelklasserakete Angara-A3 ist derzeit nicht geplant. Dies teilte der erste stellvertretende Ministerpräsident der Russischen Föderation, Denis Manturow, in einem Interview mit Kommersant mit. Ixbt.com berichtet darüber.

Ihm zufolge wurde die Variante Angara-A3 früher erwogen, doch der Schwerpunkt liegt nun auf der Rakete Sojus-5, die ihren ersten Testflug absolviert hat. Die Angara-Familie umfasst leichte und schwere Trägerraketen und verwendet umweltfreundliche Treibstoffkomponenten.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2021 erklärte der ehemalige Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin, dass die Angara-A3 produziert werden könnte. Manturow betonte jedoch, dass dieses Projekt derzeit nicht auf der Tagesordnung steht.

Geplant war, dass die Angara-A3 14–17 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit bringen und die berühmte ukrainische Zenit-Rakete ersetzen sollte. Die Sojus-5 ist hingegen mit dem leistungsstarken Flüssigtreibstofftriebwerk RD-171 ausgestattet und hat eine Nutzlastkapazität von bis zu 18,5 Tonnen.