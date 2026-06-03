Ulefone Armor Mini 5: Kompaktes robustes Smartphone für 100 Dollar

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Ulefone Armor Mini 5: Kompaktes robustes Smartphone für 100 Dollar

Ulefone hat das ungewöhnliche Modell Armor Mini 5 vorgestellt, das Funktionen eines Tastentelefons und eines Smartphones vereint. Das Gerät läuft unter Android 11 und unterstützt die Installation von Apps. Es verfügt über einen 2,8 Zoll großen Touchscreen mit 240 × 320 Pixeln sowie eine physische Tastatur. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Als technische Basis des Smartphones dient der MediaTek MT6739-Chip, der auf eine fast zehnjährige Geschichte zurückblickt. Das Gerät verfügt über 1 GB RAM und 8 GB internen Speicher und unterstützt Speicherkarten bis zu 64 GB. Zudem bietet es zwei SIM-Kartensteckplätze und LTE-Unterstützung.

Die Kameraleistung des Armor Mini 5 ist sehr einfach: Vorder- und Rückseite sind mit 0,3-Megapixel-Sensoren ausgestattet. Der größte Vorteil des Geräts ist seine Robustheit – es ist nach den Standards IP68, IP69K und MIL-STD-810H zertifiziert und widersteht Wasser, Staub und Stößen.

Das Gadget ist mit einem austauschbaren 2500-mAh-Akku ausgestattet. Laut Hersteller reicht diese Kapazität für bis zu 311 Stunden Standby-Zeit. Derzeit liegt der Preis dieses ungewöhnlichen Smartphones bei 100 Dollar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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