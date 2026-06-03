Größtes privates Lasersystem der Welt in Betrieb genommen

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Größtes privates Lasersystem der Welt in Betrieb genommen

Das Kernfusions-Startup Xcimer Energy gab am Mittwoch die Inbetriebnahme seines Phoenix-Lasersystems bekannt. Unternehmensvertreter erklären, dass dieses Gerät der größte private Laser der Welt ist. Das Xcimer-Projekt basiert auf Experimenten der National Ignition Facility (NIF), die 2022 bewies, dass eine kontrollierte Fusionsreaktion mehr Energie liefern kann als verbraucht wird. Techcrunch.com berichtet darüber. berichtet .

Die NIF-Technologie funktioniert, indem 192 Laserstrahlen auf ein kleines Brennstofftarget gerichtet werden. Die Laserenergie komprimiert das Target, wodurch Atome verschmelzen und Energie freisetzen. Xcimer zielt darauf ab, dieses Konzept mithilfe stärkerer und einfacherer Laser für die kommerzielle Nutzung anzupassen. Nach den Plänen des Unternehmens werden zwei Lasersysteme mit Mikrosekunden-Impulsen den Brennstoff in Nanosekunden komprimieren.

Das Phoenix-System ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines zukünftigen Kraftwerks. Es nutzt die Excimer-Verstärkungstechnologie aus der Halbleiterfertigung, jedoch mit wesentlich höherer Leistung. Bei voller Kapazität erzeugt dieser Kryptonfluorid-Laser 1 Kilojoule Energie und hat einen 38 Meter langen Kern. Obwohl dies ein Rekord für den privaten Sektor ist, benötigt ein kommerzielles Kraftwerk über 12 Megajoule Leistung.

Xcimer Energy plant, bis 2028 einen Prototypen fertigzustellen und bis Mitte der 2030er Jahre sein erstes kommerzielles Fusionskraftwerk zu bauen. Bei erfolgreicher Umsetzung könnte diese Technologie die Menschheit mit einer nahezu unbegrenzten und sauberen Energiequelle versorgen.

Xcimer EnergyPhoenix LaserKernfusionTechnologieNIF
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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