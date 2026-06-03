VKontakte stellt auf neue Architektur um: Website-Geschwindigkeit deutlich erhöht

Das VKontakte-Team hat die Migration der Hauptbereiche der Website zu einer neuen Single-Page-Application-Architektur (SPA) abgeschlossen. Laut den Entwicklern hat dieses Update die anfängliche Ladezeit der Seite um 25 % beschleunigt und die durchschnittliche Übergangszeit zwischen den Bereichen um das 3,5-Fache verkürzt. Ixbt.com berichtet darüber.

Diese Änderungen betreffen wichtige Nutzerszenarien, darunter Newsfeed, Profile, Communities, Messenger, Freunde, Clips, Fotos und den Marktbereich. Vor dem Umstieg auf die neue Architektur funktionierten viele Prozesse in der Webversion nach einem klassischen Modell: Beim Öffnen eines Bereichs wartete die Seite auf eine Serverantwort, bevor sie vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wurde.

Jetzt zeigt VKontakte dem Nutzer die Seitenstruktur – wie obere Leiste, Navigation und Bereichsgerüst – schneller an und füllt sie anschließend mit Inhalt. Dies ermöglicht es den Nutzern, früher mit dem Dienst zu interagieren, und verhindert leere Bildschirme beim Wechsel zwischen den Bereichen.

Die Änderungen wirkten sich auch auf den Softwareentwicklungsprozess aus: Das Team integrierte einen komponentenbasierten Ansatz auf Basis des VKontakte-Designsystems. Dies ermöglicht das Zusammenstellen von Schnittstellen aus fertigen Blöcken und sorgt für schnellere Release-Zyklen sowie einen einheitlichen Stil.