Stärkste X-Klasse-Sonneneruption registriert: Plasmastrom erreicht die Erde

In der aktiven Region 4455 auf der Sonne wurde eine starke Eruption der höchsten Klasse X1.0 registriert. Dies ist das dritte große Ereignis in letzter Zeit, nachdem zuvor Eruptionen der Klassen M9.3 und M7.7 beobachtet wurden. Experten weisen darauf hin, dass infolge dieser Prozesse riesige Plasmawolken auf die Erde zusteuern. Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Instituts für Weltraumforschung (IKI) und des Instituts für Sonnen-Terrestrik (ISZF) der Russischen Akademie der Wissenschaften bewegen sich zwei morgendliche Plasmaauswürfe auf die Erde zu. Da der zeitliche Abstand zwischen den Eruptionen mit etwa 5,5 Stunden kurz war, könnten die beiden Wolken unterwegs verschmelzen und eine größere Masse mit doppeltem Kern bilden.

Ein solches Szenario erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Auswirkung auf die Magnetosphäre unseres Planeten erheblich. Nach aktuellen Berechnungen wird ein „Doppelschlag“ auf die Erde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erwartet. Der erste dichte Kern soll gegen 00:00 Uhr Taschkenter Zeit eintreffen, der zweite gegen 04:00 Uhr.

Prognosen deuten auf mögliche geomagnetische Stürme der Stufe G3–G4 hin, also starke bis sehr starke Stürme. Wissenschaftler betonen, dass die Flugbahn des Plasmastroms fast genau bestimmt ist und der Aufprall frontal erfolgen wird. Obwohl die Chance, in dieser Jahreszeit Polarlichter zu beobachten, gering ist, schließen Experten dies nicht vollständig aus.