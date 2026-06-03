Coralogix sammelt 200 Mio. USD zur Überwachung von KI-Agenten

Das in Boston ansässige und in Israel gegründete Startup Coralogix hat in einer neuen Finanzierungsrunde 200 Millionen USD eingesammelt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Verbreitung von KI-Agenten die Nachfrage nach Tools der nächsten Generation zur Überwachung, Fehlerbehebung und Verwaltung autonomer Softwaresysteme steigert. Techcrunch.com berichtet .

Diese Series-F-Finanzierung erfolgt nur 11 Monate, nachdem Coralogix 115 Millionen USD in seiner Series E aufgenommen hatte, was zeigt, wie schnell das Investoreninteresse an KI-Infrastrukturunternehmen wächst. Nach dieser Runde erreicht die Bewertung des Startups 1,6 Milliarden USD. Die Runde wurde von Advent und dem Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) geleitet.

Das 2014 gegründete Unternehmen Coralogix unterstützt Firmen bei der Überwachung von Softwaresystemen durch die Analyse operativer Daten wie Logs, Metriken und Traces. Die Plattform wird derzeit von über 5.000 Kunden weltweit genutzt, darunter IBM, Tradeweb und JFrog. Das Unternehmen konkurriert mit Giganten wie Datadog, New Relic und Splunk.

Laut Ariel Assaraf, Gründer und CEO von Coralogix, nutzt mehr als die Hälfte der Unternehmenskunden mittlerweile einen KI-Agenten namens Olly oder eigene KI-Modelle zur Incident-Untersuchung. Ingenieure wechseln zunehmend von traditionellen Dashboards zur Interaktion über KI-Assistenten und Befehlszeilenschnittstellen (CLI).

Das Unternehmen gab bekannt, seinen Umsatz im letzten Jahr um über 60 % gesteigert zu haben, wobei der Jahresumsatz 100 Millionen USD überstieg. Coralogix beschäftigt weltweit über 600 Mitarbeiter; die neuen Mittel sollen für die Entwicklung von KI-Produkten, Sicherheitslösungen und die globale Expansion verwendet werden.