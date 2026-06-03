Meta führt KI-Agenten für WhatsApp Business weltweit ein

Seit Jahren ist WhatsApp ein wichtiges Kommunikationstool für Unternehmen aller Größen weltweit. Nun integriert Meta künstliche Intelligenz in die Plattform, um sie in eine umfassende Arbeitsanwendung für kleine und mittlere Unternehmen zu verwandeln. Am Mittwoch gab das Unternehmen die weltweite Einführung eines Kundensupport-Bots namens Meta Business Agent in WhatsApp bekannt. Techcrunch.com berichtet .

Dieses Projekt wurde nach fast zweijährigen Tests durch Meta in Ländern wie Indien und Mexiko öffentlich eingeführt. Laut Meta kann der KI-Agent Kundenfragen beantworten, Produkte empfehlen, Termine vereinbaren, Verkaufsanfragen sortieren und Gespräche bei Bedarf an einen menschlichen Mitarbeiter weiterleiten. Zudem wird dieser Bot in Instagram-DMs eingeführt.

Derzeit testet das Unternehmen über den Business Agent eine Funktion, die tägliche Berichte und Analysen zu Chats außerhalb der Geschäftszeiten liefert. Diese Funktion steht ausgewählten Konten auf WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger und Meta Business Suite zur Verfügung. Künftig soll der Agent um Funktionen wie Marktforschung, Hervorhebung von Produktmerkmalen und Kalenderverwaltung erweitert werden.

Meta entwickelt zudem eine Plattform zur Erstellung benutzerdefinierter Agenten, die sich für große Unternehmen mit Systemen wie Shopify, Zendesk und Shopee verbinden lassen. Das Unternehmen plant, diesen KI-Dienst im Rahmen des WhatsApp Business Premium-Abonnements kostenpflichtig anzubieten. Große Unternehmen zahlen je nach Anzahl der verbrauchten Tokens.