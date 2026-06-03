Größte Cyberangriffe und Datenlecks 2026

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Größte Cyberangriffe und Datenlecks 2026

Betrachtet man den bisherigen Verlauf des Jahres 2026, scheinen Cybersicherheitsprobleme im Schatten globaler Kriege, der Klimakrise und neuer Pandemien zu stehen. Dennoch bleibt die Cybersicherheit ein wichtiger Barometer für das Weltgeschehen. Botnets verstärken digitale Angriffe gegen den Westen, während Regierungen Bürgerdaten und Infrastrukturen als Waffen gegen ganze Bevölkerungen einsetzen. Gleichzeitig fügen finanziell motivierte Hacker dem öffentlichen und privaten Sektor weiterhin Schaden zu und fordern hohe Lösegelder. Techcrunch.com berichtet darüber. berichtet .

In den USA wird ein Datenleck, das durch Fehler bei der Reform von Bundesbehörden durch das von Elon Musk geleitete Department of Government Efficiency (DOGE) verursacht wurde, noch untersucht. Was mit den streng geheimen Daten der Social Security Administration (SSA) passiert ist, bleibt unbekannt. Berichten zufolge lud DOGE eine Datenbank mit Sozialversicherungsnummern und persönlichen Daten fast aller lebenden Amerikaner auf einen ungesicherten Server eines Drittanbieters hoch. Dies könnte der größte Datendiebstahl in der Geschichte der USA sein.

Auch in Europa ist die Lage äußerst komplex. Mit Russland verbundene Hackergruppen haben Energie- und Wasserversorgungssysteme in Polen, Schweden und Norwegen angegriffen. Polens Stromnetze und Wasseraufbereitungsanlagen wurden Ziel von Malware, während in Norwegen Angriffe auf Dämme zu erheblicher Wasserverschwendung führten. Solche hybriden Kriegshandlungen greifen über die digitale Welt hinaus und bedrohen das reale Leben der Bevölkerung.

Vor dem Hintergrund des US-israelischen Krieges gegen den Iran wurde kürzlich vor Angriffen iranischer Hacker auf kritische US-Infrastrukturen gewarnt. Insbesondere private Wasserversorger bleiben die verwundbarsten Punkte, da vielen selbst der grundlegendste Cybersicherheitsschutz fehlt. Bis Mitte 2026 stellen digitale Angriffe und hybride Kriege weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für die globale Sicherheit dar.

CybersicherheitHackerElon MuskDOGERussland
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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