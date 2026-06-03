Wander: Ein neues Tool zur Erkundung der kleinen Welt des Internets

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Wander: Ein neues Tool zur Erkundung der kleinen Welt des Internets

Während Suchmaschinen zunehmend mit KI-Zusammenfassungen und kommerziellen Inhalten überflutet werden, entstehen immer mehr Projekte, die das Internet wieder aufrichtig und menschlich machen wollen. Eine solche Initiative ist die Wander Console, eine Open-Source- und selbstgehostete Webkonsole. Dieses Tool ermöglicht es Nutzern, interessante Websites zu entdecken, die von unabhängigen Entwicklern und Kreativen empfohlen werden. Darüber berichtet Techcrunch.com. Bericht .

Das vom Londoner Entwickler Susam Pal erstellte Projekt Wander ist von klassischen Tools wie StumbleUpon inspiriert. Laut Pal beschloss er, diese Idee weiterzuentwickeln, nachdem er das 'Small Web'-Tool der Suchmaschine Kagi gesehen hatte. Wander umfasst nicht nur Blogs, sondern auch ungewöhnliche Mini-Apps, Spiele und persönliche Webprojekte.

Die Nutzung des Wander-Systems ist sehr einfach: Ein Websitebesitzer muss nur zwei Dateien (index.html und wander.js) auf seine Ressource hochladen. Es sind keine komplexen Datenbanken oder Servercodes erforderlich, und es kann sogar über GitHub Pages gehostet werden. Wenn die installierte 'Wander'-Schaltfläche geklickt wird, leitet das System den Nutzer zufällig auf eine andere interessante und kreative Website weiter.

Derzeit gestalten viele Nutzer ihre Konsolen auf individuelle Weise. Während einige Retro-Designs wählen, stellen andere Listen von Websites zusammen, die von bestimmten Personen erstellt wurden. Solche Projekte zielen darauf ab, die kreative Atmosphäre der frühen Internetzeit und die Freiheit zurückzubringen, die Plattformen wie Geocities boten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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