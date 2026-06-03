Weltraum-Doppel: SpaceX startet zwei Falcon-9-Raketen an einem Tag

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Weltraum-Doppel: SpaceX startet zwei Falcon-9-Raketen an einem Tag

Heute, am 3. Juni 2026, plant SpaceX den gleichzeitigen Start von zwei Falcon-9-Raketen mit Starlink-Satelliten. Der erste Start erfolgt um 13:02 Uhr Taschkenter Zeit von Cape Canaveral, Florida (SLC-40). Diese Rakete wird 29 Satelliten in den niedrigen Erdorbit bringen. Ixbt.com berichtet .

Der zweite Flug startet um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit von der Vandenberg Base in Kalifornien (SLC-4E). Diesmal werden weitere 24 Geräte in den Orbit gebracht. Damit werden an einem einzigen Tag insgesamt 53 neue Satelliten zum Starlink-Netzwerk hinzugefügt. Dies ermöglicht eine deutliche Verbesserung der Hochgeschwindigkeits-Internetabdeckung in abgelegenen Gebieten der nördlichen Hemisphäre und auf Seerouten.

Nach Abschluss der Mission sollen beide Falcon-9-Erststufen auf autonomen Drohnenschiffen im Ozean landen. Die wiederverwendbare Technologie von SpaceX senkt die Startkosten und ermöglicht nahezu tägliche Einsätze.

Im Jahr 2026 hat SpaceX bereits Dutzende Starlink-Missionen erfolgreich abgeschlossen, und die Zahl der aktiven Satelliten im Orbit hat 10.000 überschritten. Solche 'Doppelstarts' sind bisher noch selten, da das Unternehmen normalerweise alle drei Tage Starts durchführt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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