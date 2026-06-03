Suno sammelt 400 Mio. USD trotz Urheberrechtsstreitigkeiten ein

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Suno sammelt 400 Mio. USD trotz Urheberrechtsstreitigkeiten ein

Das KI-Musik-Startup Suno gab am Mittwoch bekannt, dass es eine Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen USD abgeschlossen hat. Nach dieser Finanzierung erreichte die Bewertung des Unternehmens 5,4 Milliarden USD. Bemerkenswert ist, dass Suno vor nur sieben Monaten noch mit 2,45 Milliarden USD bewertet wurde, was trotz laufender Gerichtsverfahren das hohe Vertrauen der Investoren in die Zukunft des Unternehmens zeigt. Techcrunch.com berichtet .

Die rechtlichen Probleme des Unternehmens sind erheblich. Suno hat eingeräumt, seine KI-Modelle mit urheberrechtlich geschützten Songs trainiert zu haben. Während die Vertreter des Startups dies als konform mit der „Fair Use“-Doktrin ansehen, setzen Universal Music Group (UMG), Sony und die deutsche Organisation GEMA ihre Klagen gegen das Unternehmen fort. Warner Music Group (WMG) hingegen erzielte im November eine Einigung durch Unterzeichnung eines Lizenzvertrags mit Suno.

Ursprünglich hatten Sony und UMG das Unternehmen der unbefugten Nutzung von 560 Werken beschuldigt. Im vergangenen Monat erweiterten die Plattenlabels jedoch ihre Ansprüche und gaben an, dass über 61.000 weitere Songs ohne Erlaubnis im Trainingsprozess verwendet wurden. Dennoch wächst die Nutzerzahl von Suno weiter, und die App belegt Spitzenplätze in der Musik-Kategorie des App Store.

Laut Billboard erstellen Nutzer auf der Suno-Plattform täglich über 7 Millionen Songs. Die neue Finanzierungsrunde wurde von Bond Capital angeführt, unter Beteiligung von IVP, Forerunner, Union Square Ventures und anderen großen Fonds. In seiner Erklärung zeigte sich das Unternehmen zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Branchenvertretern und Produzenten, nannte jedoch keine konkreten Namen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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