Meta macht Supernatural-Fitnessspiel zu eigenständigem Unternehmen

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Meta macht Supernatural-Fitnessspiel zu eigenständigem Unternehmen

Obwohl Metas Versuche, das Metaverse zu popularisieren, nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht haben, hat sich das VR-Fitnessspiel Supernatural zu einem der erfolgreichsten Projekte in diesem Bereich entwickelt. Nutzer dieser App, die das Training unterhaltsam und bequem gemacht hat, können nun beruhigt sein: Das Projekt wird nicht eingestellt. Meta führte einen achtmonatigen Kartellrechtsstreit, um das Studio Within, das dieses Spiel entwickelt hat, im Jahr 2023 für fast 400 Millionen Dollar zu übernehmen. Techcrunch.com berichtet darüber. Bericht .

Doch nach all diesen Bemühungen und Rechtsstreitigkeiten mit der FTC entließ Meta einen Großteil seines VR-Teams und kündigte an, nach einigen Jahren keine neuen Inhalte mehr hinzuzufügen. Diese Entscheidung stieß bei den Supernatural-Nutzern auf heftigen Unmut. Meta überdachte seine Entscheidung und unternahm einen seltenen Schritt: Es erlaubte dem Supernatural-Team, sich als eigenständiges Unternehmen abzuspalten.

Das neu gegründete Unternehmen Supernatural Health übernimmt ab Ende dieses Jahres die Verwaltung der App. Laut der Website des Unternehmens wird das Spiel seine ursprünglichen Trainer und seinen einzigartigen Stil beibehalten. Das Projekt wird von seinen ursprünglichen Gründern geleitet. Dies wird als logischer und positiver Abschluss für ein Projekt angesehen, das mit Hilfe der von Meta bereitgestellten Ressourcen die Wachstumsphase durchlaufen hat.

Die Nutzer begrüßten diese Nachricht mit großer Freude. Viele hatten befürchtet, dass Meta das Projekt nur gekauft hatte, um es zu schließen. Nun wird sich Supernatural unter der Kontrolle eines unabhängigen Teams weiterentwickeln, was eine positive Entwicklung ist, im Gegensatz zum Schicksal vieler Startups, die von großen Tech-Giganten übernommen und anschließend geschlossen wurden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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