US-Gericht stoppt Schließung des Atmosphärenforschungszentrums

·50·Technologie
US-Gericht stoppt Schließung des Atmosphärenforschungszentrums

Ein US-Bundesgericht hat den Versuch der Regierung von Donald Trump, dem National Center for Atmospheric Research (NCAR) die Kontrolle über seinen Supercomputer-Komplex zu entziehen, vorläufig blockiert. Diese Entscheidung ist ein wichtiger Sieg für eine der weltweit angesehensten Einrichtungen für Klima- und Wetterforschung. Der Konflikt begann im vergangenen Dezember, als die Regierung überraschend ankündigte, die Verwaltungsstruktur des NCAR aufzulösen und das Supercomputer-Zentrum in Wyoming einem anderen Betreiber zu übergeben. Ixbt.com berichtet .

Richterin Brooke Jackson, die den Fall prüfte, kam zu dem Schluss, dass die National Science Foundation (NSF) eine endgültige Entscheidung zur Übertragung des Zentrums getroffen hatte, bevor die öffentliche Kommentierungsfrist beendet war. Laut Gerichtsunterlagen informierten Vertreter der Behörde die leitende Organisation bereits im Februar über die Entscheidung, obwohl der Prozess zur Einholung von Stellungnahmen noch andauerte. Das Gericht betonte insbesondere, dass die Regierungsbehörden keine glaubwürdige Begründung für die Übertragung des Supercomputer-Zentrums an einen anderen Betreiber liefern konnten.

In der Gerichtsentscheidung wurden die Handlungen der Behörde als „willkürlich und unbegründet“ bewertet, was gegen den Administrative Procedure Act verstoßen könnte, der die Tätigkeit federaler Organe regelt. UCAR, die das NCAR verwaltende Organisation, konnte das Gericht davon überzeugen, dass aufgrund zukünftiger Unsicherheiten seltene technische Experten kündigen, was der Einrichtung realen Schaden zufügt. Infolgedessen verbot das Gericht die zwangsweise Übertragung des Supercomputer-Komplexes an eine andere Partei bis zum Abschluss des Verfahrens.

Dennoch sind nicht alle Risiken für das NCAR gebannt. In den Prozessunterlagen werden Pläne erwähnt, das Zentrum aufzuteilen, einige wissenschaftliche Programme an andere Organisationen zu übertragen und sogar das Hauptquartier in Colorado zu verkaufen. Zur Erinnerung: Im Dezember 2025 äußerte die Regierung von Donald Trump die Absicht, das Zentrum neu zu organisieren, und warf ihm vor, „panische Prognosen“ zum Klimawandel zu verbreiten. Die wissenschaftliche Gemeinschaft bewertet diese Schritte als Versuch, die Klimaforschungskapazitäten der USA zu schwächen.

USANCARSupercomputerKlimawandelDonald Trump
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Starlink geht gegen Betrug vor: Terminals weltweit deaktiviertHeute, 08:28Atemberaubende Fotos aus dem All: Kosmonauten umkreisen die Erde viermalHeute, 07:53Vier 50-MP-Kameras und 6500-mAh-Akku: Motorola Edge 70 Pro+ vorgestelltHeute, 07:25iPhone-Nutzer erhalten keine Benachrichtigungen mehr im Max MessengerHeute, 07:22Vivo X500 Pro Max: Ausgestattet mit 200-MP-Periskop und Sony-LOFIC-SensorHeute, 06:56Realme stellt schlankes Smartphone mit 8000-mAh-Akku vorHeute, 06:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend