Cash App stellt einen speziellen Zauberstab für Zahlungen vor

Die digitale Geldbörse Cash App hat am Donnerstag ein neues Gadget auf den Markt gebracht. Das Gerät wurde von einem Social-Media-Trend inspiriert, bei dem Nutzer Bankkarten in handgefertigte Zauberstäbe steckten, um Zahlungen vorzunehmen. Nun hat das Unternehmen diesen Prozess formalisiert und einen speziellen NFC-Zauberstab für 25 Dollar eingeführt. Techcrunch.com berichtet .

Das neue Gerät ist mit der Cash App Card verbunden und funktioniert an allen Terminals, die kontaktlose Visa-Zahlungen unterstützen. Um den Zauberstab zu aktivieren, reicht es aus, ihn mit der App zu verbinden; ein Mindestguthaben ist nicht erforderlich. Das Gadget ist mit einem speziellen Ring ausgestattet, sodass es an einer Tasche oder Kleidung befestigt werden kann.

Laut dem Unternehmen ist dieses Gadget bei Konzerten oder Sportveranstaltungen sehr praktisch, wo es umständlich ist, das Telefon aus der Tasche zu holen. Das Hauptziel ist es jedoch, den Zahlungsprozess unterhaltsamer und sozialer zu gestalten. Es richtet sich vor allem an junge Nutzer, insbesondere an die Gen Z, und schafft eine einzigartige Atmosphäre für Geburtstage oder Weihnachtseinkäufe.

Der Sicherheit wurde ebenfalls besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Nutzer erhalten sofortige Benachrichtigungen für jede Zahlung und können den Zauberstab jederzeit über die App sperren. Wenn das Gadget verloren geht, kann es aus der Ferne deaktiviert werden. Laut Thomas Templeton, Leiter der Hardware-Abteilung bei Block, ist dies eine einzigartige Möglichkeit, Zahlungen sichtbar und sozial zu gestalten.

Cash App plant, sein Sortiment an NFC-Tags in den kommenden Monaten zu erweitern und limitierte Editionen in verschiedenen Formen herauszubringen. Zur Erinnerung: Diese Fintech-Plattform, die zu Block gehört, hat 2021 Konten für Jugendliche und in diesem Jahr Debitkarten mit elterlicher Kontrolle für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren eingeführt.