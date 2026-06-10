Russlands neuer hochauflösender Satellit startet am 2. September

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Russlands neuer hochauflösender Satellit startet am 2. September

MT-Lab plant, seinen neuen KOEN-Satelliten zur Erdfernerkundung (ERS) am 2. September 2026 in die Umlaufbahn zu bringen. Diese Information wurde während der IV. Internationalen interdisziplinären wissenschaftlich-technischen Konferenz bekannt gegeben, wie Ixbt.com berichtet.

KOEN (optisch-elektronischer Beobachtungskomplex) ist für den Betrieb in einer niedrigen Erdumlaufbahn konzipiert und kann die Erdoberfläche mit einer räumlichen Auflösung von bis zu 0,5 Metern erfassen. Diese hohe Leistung ermöglicht eine extrem detaillierte Überwachung verschiedener Objekte und Gebiete.

Fernerkundungstechnologien werden häufig bei der Überwachung von Forstwirtschaft, landwirtschaftlichen Flächen, Infrastruktureinrichtungen und Notfällen eingesetzt. Solche Technologien dienen als wichtige Datenquelle für verschiedene Wirtschaftszweige.

Es wurden auch Informationen zur Entwicklung eines weiteren ERS-Satelliten namens EOS-O bereitgestellt. Sein Flug ist für das erste Quartal 2027 geplant. Das Gerät wird in einer Umlaufbahn in 450–550 km Höhe operieren und ebenfalls Bilder mit einer Auflösung von 0,5 Metern liefern.

Zuvor betonte Roskosmos-Chef Dmitri Bakanow, dass moderne Aufgaben eine deutlich höhere Auflösung von Erdbeobachtungssatelliten erfordern, als derzeit verfügbar ist. Die neuen Projekte zielen genau darauf ab, diese Bedürfnisse zu erfüllen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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