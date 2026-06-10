Avalanche entwickelt einen Fusionsreaktor für den Schreibtisch

Bisher ist es niemandem gelungen, einen Fusionsreaktor zu bauen, der Energie erzeugen kann, doch Physiker haben einen klaren Plan, um dieses Ziel zu erreichen. Ein wichtiger Meilenstein ist das Erhitzen von Fusionsbrennstoff auf 10 Millionen Grad Celsius, was fast der Temperatur im Zentrum der Sonne entspricht. Das Startup Avalanche teilte TechCrunch exklusiv mit, dass sein tischgroßer Prototyp diesen Wert übertroffen und das Plasma auf etwa 11 Millionen Grad erhitzt hat. Dies berichtet Techcrunch.com .

Nur wenige Unternehmen weltweit haben ein solches Ergebnis erzielt. Während die meisten Fusions-Startups enorme Summen ausgegeben haben, um diesen Meilenstein zu erreichen, gibt Avalanche an, dies mit weniger als 50 Millionen Dollar an Risikokapital geschafft zu haben. Plasmaphysiker messen die Temperatur nicht mit einem Thermometer, sondern durch die Untersuchung der Teilchenenergie mithilfe der Einheit kEV (Kiloelektronenvolt). Experten sind der Meinung, dass ein Wert über 1 kEV ein ernsthaftes Ergebnis ist, das weltweite Aufmerksamkeit erregt.

Die Plasmatemperatur ist eine der wichtigsten Variablen bei der Bewertung von Fusionsexperimenten. Wenn das Plasma nicht heiß genug wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen kollidieren und neue Atome bilden. Wenn das Plasma jedoch heiß, dicht und stabil genug ist, findet eine Fusionsreaktion statt, bei der eine enorme Menge Energie freigesetzt wird. Dieser Erfolg ist noch kein vollständiger Sieg, zeigt aber, dass das Startup auf dem Weg ist, mehr Energie zu erzeugen, als sein Reaktor verbraucht.

Die kleinen Prototypen von Avalanche zeigen, dass Fusionsenergie in einem kleineren Maßstab funktionieren kann, als Konkurrenten dachten. Die meisten Startups entwerfen große Reaktoren, die Dutzende oder Hunderte Megawatt Strom erzeugen. Wenn Avalanche ein kompaktes und günstigeres Gerät bauen kann, könnte es zu einem ernsthaften Konkurrenten für viele Technologien werden, von Dieselgeneratoren bis hin zu Erdgasturbinen.

Obwohl das Unternehmen die Ergebnisse noch nicht in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht hat, teilte es mit, dass der Bericht von einem Physiker des MIT (Massachusetts Institute of Technology) bestätigt wurde. Während die meisten Reaktoren riesige Anlagen sind, entschied sich Avalanche für eine kleine Größe, da kompakte Geräte leichter zu verbessern sind. Der Fusionskern des neuesten Geräts des Startups namens Jyn hat einen Durchmesser von nur fünf Zoll.