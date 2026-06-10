Snapchat führt neue Beschränkungen für Nutzer unter 16 Jahren ein

Das soziale Netzwerk Snapchat hat neue Inhaltskontrollbeschränkungen angekündigt, um die Sicherheit minderjähriger Nutzer zu gewährleisten. Nutzer im Alter von 13 bis 15 Jahren können Spotlight-Beiträge nun nur noch mit Personen teilen, denen sie folgen und mit denen sie gegenseitig befreundet sind. Laut Unternehmensvertretern wird für Nutzer unter 16 Jahren ein separates Profil erstellt, das Stories und Spotlight-Beiträge anzeigt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gemäß den neuen Regeln werden Metriken wie die Anzahl der Likes bei Inhalten dieser Altersgruppe nicht mehr angezeigt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den sozialen Druck auf junge Menschen zu verringern, hohe Engagement-Zahlen zu erreichen. Bisher erlaubte Snapchat dieser Gruppe, Spotlight-Beiträge öffentlich zu teilen, obwohl ihre Profile aus Sicherheitsgründen verborgen blieben.

Nutzer im Alter von 16 bis 18 Jahren können Spotlight-Beiträge weiterhin öffentlich teilen, aber ihre Inhalte sind auf Nutzer beschränkt, mit denen sie gemeinsame Freunde, Follower oder Bekannte haben. Zudem können Eltern über die Family Center-Funktion nachverfolgen, wie viel Zeit ihre Kinder in den Bereichen Stories und Spotlight verbringen.

Snapchat blockiert derzeit Freundschaftsanfragen oder Nachrichten von Fremden an Teenager. Wenn ein Teenager einen Chat mit einer unbekannten Person beginnt, zeigt die App eine Warnmeldung an. Andere Plattformen wie Instagram haben in den letzten Jahren ebenfalls die Beschränkungen durch die Einführung spezialisierter Konten für Teenager verschärft.

Obwohl Snap mit mehreren Klagen wegen Social-Media-Sucht konfrontiert war, betont CEO Evan Spiegel den positiven Einfluss der Plattform. Ihm zufolge verbindet Snapchat Nutzer mit engen Freunden und sollte nicht mit Plattformen wie TikTok oder Instagram verglichen werden.