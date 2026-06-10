Beschränkungen für die Roblox-Plattform in Russland aufgehoben

Das Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation (Minsifri) hat bekannt gegeben, dass alle Beschränkungen für den Zugang zur Spieleplattform Roblox aufgehoben wurden. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem das Unternehmen die von der russischen Regierung festgelegten Bedingungen erfüllt hatte. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Ministeriums bestand die Hauptanforderung darin, Maßnahmen zum Schutz minderjähriger Nutzer zu verstärken. Im Rahmen des Dialogs mit den Regulierungsbehörden hat das Unternehmen eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, darunter die Einführung eines Altersfreigabesystems für Spiele.

Darüber hinaus verpflichtete sich die Plattformleitung, den Kampf gegen unangemessene Inhalte fortzusetzen. Vertreter des Ministeriums betonten ausdrücklich, dass Roblox die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Nutzersicherheit vollständig erfüllt hat.

Zur Erinnerung: Die seit dem 3. Dezember 2025 geltende Sperre wurde offiziell aufgehoben, nachdem Minsifri sich an die zuständigen Behörden gewandt hatte. Nun können Nutzer die Plattform wieder uneingeschränkt verwenden.