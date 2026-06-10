Beschränkungen für die Roblox-Plattform in Russland aufgehoben

·0·Technologie
Beschränkungen für die Roblox-Plattform in Russland aufgehoben

Das Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation (Minsifri) hat bekannt gegeben, dass alle Beschränkungen für den Zugang zur Spieleplattform Roblox aufgehoben wurden. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem das Unternehmen die von der russischen Regierung festgelegten Bedingungen erfüllt hatte. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Ministeriums bestand die Hauptanforderung darin, Maßnahmen zum Schutz minderjähriger Nutzer zu verstärken. Im Rahmen des Dialogs mit den Regulierungsbehörden hat das Unternehmen eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, darunter die Einführung eines Altersfreigabesystems für Spiele.

Darüber hinaus verpflichtete sich die Plattformleitung, den Kampf gegen unangemessene Inhalte fortzusetzen. Vertreter des Ministeriums betonten ausdrücklich, dass Roblox die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Nutzersicherheit vollständig erfüllt hat.

Zur Erinnerung: Die seit dem 3. Dezember 2025 geltende Sperre wurde offiziell aufgehoben, nachdem Minsifri sich an die zuständigen Behörden gewandt hatte. Nun können Nutzer die Plattform wieder uneingeschränkt verwenden.

RobloxRusslandTechnologieSpieleSicherheit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Yandex Maps hilft bei WarmwasserausfällenYandex Maps hilft bei WarmwasserausfällenHeute, 16:52Warner Music Group übernimmt KI-Startup Sureel AIWarner Music Group übernimmt KI-Startup Sureel AIHeute, 16:28Speichertools können KI-Modelle verschlechternSpeichertools können KI-Modelle verschlechternHeute, 16:20United Airlines und Rolls-Royce in 175-Millionen-Dollar-StreitUnited Airlines und Rolls-Royce in 175-Millionen-Dollar-StreitHeute, 16:00Cybersicherheitsexperten unzufrieden mit dem Fable-Modell von AnthropicCybersicherheitsexperten unzufrieden mit dem Fable-Modell von AnthropicHeute, 15:53Zest: Eine neue App zeigt, wo Menschen wirklich essenZest: Eine neue App zeigt, wo Menschen wirklich essenHeute, 15:51
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse