Amazon sichert sich 17,5 Milliarden Dollar Kredit für das KI-Rennen

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Amazon sichert sich 17,5 Milliarden Dollar Kredit für das KI-Rennen

Um im intensiven Wettbewerb im Bereich KI die Führung nicht zu verlieren, investieren Tech-Giganten weiterhin enorme Summen. Laut Bloomberg hat Amazon einen Kreditvertrag über 17,5 Milliarden Dollar mit mehreren großen Finanzinstituten unterzeichnet. Zu den Kreditgebern gehören Banken wie Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC und BofA Securities. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Vereinbarung wurde als „Delayed Draw Term Loan“ strukturiert, was es Amazon ermöglicht, die Mittel je nach Bedarf und nicht auf einmal abzurufen. Dies bietet dem Unternehmen große Flexibilität bei der Verwaltung seiner finanziellen Ressourcen. Bemerkenswert ist, dass dieser Abschluss nur zwei Tage nach der Ankündigung von Amazon erfolgte, Anleihen im Wert von 14 Milliarden Dollar in Kanada zu verkaufen. Somit hat das Unternehmen innerhalb der letzten 48 Stunden insgesamt 31,5 Milliarden Dollar an neuer Finanzierung aufgenommen.

Bisher hat Amazon nicht vollständig offengelegt, wofür diese Mittel genau verwendet werden sollen. Reuters merkt an, dass der neue Kredit für „allgemeine Unternehmenszwecke“ bestimmt ist. Branchenanalysten vermuten jedoch, dass der Großteil dieser Mittel in die Entwicklung der KI-Infrastruktur fließen wird, insbesondere in den Bau neuer Chips und Rechenzentren (data centers).

Amazon ist damit nicht allein. In letzter Zeit tätigen große Technologieunternehmen rekordverdächtige Investitionsausgaben, um KI-Projekte zu finanzieren. So hat beispielsweise Googles Muttergesellschaft Alphabet Pläne zur Aufnahme von 80 Milliarden Dollar bekannt gegeben, während Meta den größten Anleiheverkauf seiner Geschichte über 30 Milliarden Dollar ankündigte.

Derzeit beschäftigt Investoren und Analysten eine Frage: Werden sich diese gewaltigen Ausgaben auszahlen? Ob diese Schulden, die selbst für Silicon Valley-Verhältnisse erstaunlich hoch sind, in Zukunft die erwarteten Erträge bringen werden, wird die Zeit zeigen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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