Andrew Yang wartet nicht länger auf Washington und gründet ein neues Startup

·28·Technologie
Andrew Yang wartet nicht länger auf Washington und gründet ein neues Startup

Andrew Yangs Präsidentschaftskampagne 2020 basierte auf der Warnung, dass Automatisierung und AI den Arbeitsmarkt stören und den Reichtum in den Händen weniger konzentrieren würden. Während Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen damals als Randerscheinung galten, wiederholen heute Persönlichkeiten wie Dario Amodei, Sam Altman und Bernie Sanders genau diese Gedanken in verschiedenen Formen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Als Unternehmer von Natur aus hat Yang einen neuen Weg gefunden, Geld in die Hände der Menschen zurückzugeben – diesmal über Telefonrechnungen. Im Equity-Podcast von TechCrunch sprach er über sein neues Startup namens Noble Mobile. Dieses Projekt sieht vor, Nutzer dafür zu bezahlen, dass sie ihr Telefon weniger benutzen.

Während des Gesprächs ging Yang auf Methoden zur Bekämpfung der „Aufmerksamkeitsökonomie“ ein und darauf, wozu Startups fähig sind, während die Regierung untätig bleibt. Das Projekt Noble Mobile wird als einzigartige Lösung gegen Tech-Giganten präsentiert, die die Zeit der Nutzer stehlen.

Diese Folge des Equity-Podcasts kann auf YouTube, Apple Podcasts, Overcast und Spotify angehört werden. Projekt-Updates können auch über die Seite @EquityPod auf X und Threads verfolgt werden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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