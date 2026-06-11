Intel hat einen neuen Weg gefunden, die Preise für Laptops drastisch zu senken

Intel hat neue Details zum Firefly-Projekt bekannt gegeben, das darauf abzielt, extrem günstige Laptops auf Basis der Wildcat Lake-Prozessorgeneration zu entwickeln. Laut Nish Neelalojanan, Senior Director der Client Computing Group bei Intel, basiert die Grundidee des Projekts auf der Nutzung der Infrastruktur, die derzeit in der Smartphone-Produktion eingesetzt wird. Dies ermöglicht eine deutliche Senkung der Komponentenkosten und beschleunigt die Markteinführung neuer Geräte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als Basis für die kommenden Laptops wurden Wildcat Lake-Prozessoren gewählt, darunter der 6-Kern Intel Core 5 320. Diese CPU verfügt über zwei Hochleistungskerne und vier energieeffiziente Kerne sowie eine iGPU-Grafikeinheit mit zwei Xe3-Kernen. Das Unternehmen hat bereits in Zusammenarbeit mit chinesischen Fabriken, die auf die Smartphone-Herstellung spezialisiert sind, Referenzdesigns für die Laptops entwickelt.

Einer der gezeigten Prototypen verfügt über ein Metallgehäuse mit einer Dicke von nur 12,9 mm und eine moderne Anschlussausstattung (zwei USB-C, ein USB-A und HDMI). Um die Kosten weiter zu senken, hat Intel ein neues Kühlsystem entwickelt, das aus einer einzigen dünnen Kupfer-Heatpipe besteht, sowie eine kostengünstigere Kabelkonstruktion für die Anbindung der Schnittstellen an das Mainboard.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass in den Laptops Speichermodule verwendet werden, die ursprünglich für Smartphones vorgesehen waren. Intel-Experten sind der Meinung, dass der Transfer von Technologien aus der Smartphone-Industrie in die PC-Welt dazu beitragen wird, die Herstellungskosten für Laptops um ein Vielfaches zu senken.