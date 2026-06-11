Whoosh startet in der mexikanischen Hauptstadt: Potenzial auf Augenhöhe mit Moskau

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Whoosh startet in der mexikanischen Hauptstadt: Potenzial auf Augenhöhe mit Moskau

Der Kurzzeit-Mietdienst für Elektroroller Whoosh hat seinen Betrieb in Mexiko-Stadt, der Hauptstadt von Mexiko, aufgenommen. Dies ist der zweite Standort des Unternehmens im Land nach San Pedro Garza García. Derzeit stehen 1.000 Roller zur Miete bereit, doch das Unternehmen plant, diese Zahl in Zukunft auf 5.000 zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Wahl von Mexiko-Stadt ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: dichte städtische Bebauung, hohe Nachfrage nach Kurzstreckenreisen, überlastete Verkehrssysteme und ein ausgebautes Netz von 580 Kilometern an Fahrradwegen. Experten von Whoosh sind überzeugt, dass diese Faktoren den Erfolg des Dienstes sichern werden.

Zudem wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zur weiteren Steigerung der Popularität des Dienstes beitragen. Während des Turniers wird die Stadt das Eröffnungsspiel und weitere Begegnungen ausrichten, was zu einem starken Anstieg des Touristenstroms führen wird. Das Unternehmen vergleicht das Potenzial von Mexiko-Stadt hinsichtlich Bevölkerungsdichte und Nachfrage mit Moskau.

Derzeit ist Whoosh in Ländern wie Brasilien, Chile, Kolumbien und Mexiko tätig. Der Markteintritt des Unternehmens in Lateinamerika begann im Jahr 2023.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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