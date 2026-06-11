iPhone für Internet, Samsung für Gespräche: Trends 2026

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iPhone für Internet, Samsung für Gespräche: Trends 2026

Experten des Zahlungsdienstes YuKassa und des Betreibers SberMobayl analysierten im Frühjahr 2026 die wichtigsten Trends auf dem Smartphone-Markt und untersuchten die Markentreue der Nutzer. Laut der Studie stieg das Verkaufsvolumen auf dem russischen Elektronikmarkt zwar um 18 %, der durchschnittliche Kaufpreis sank jedoch um 17 % auf 11.480 Rubel. Experten führen dies auf die längere Lebensdauer der Geräte und den Fokus der Käufer auf zuverlässige Mittelklasse-Modelle zurück. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Smartphone-Ranking führt das Basismodell iPhone 11 das zweite Jahr in Folge. Während das Realme Note 50 den zweiten Platz belegte, war der bemerkenswerteste Aufstieg in den Top 5 das Samsung Galaxy A16. Dieses Smartphone erreichte den dritten Platz und überholte den letztjährigen Drittplatzierten iPhone 13 sowie die Xiaomi-Modelle Redmi 9A und Redmi 9C NFC. Das Redmi 9C NFC bleibt weiterhin beliebt und hält den fünften Platz.

Die Analyse der Gerätenutzung ergab interessante Muster. iPhone-Besitzer verbrauchen 30 % mehr mobiles Internet als Samsung-Nutzer und 15 % mehr als Xiaomi-Besitzer. Dies deutet darauf hin, dass Apple-Nutzer aktiver bei Online-Inhalten und sozialen Medien sind.

Andererseits sind Samsung-Nutzer die absoluten Spitzenreiter bei der Telefonkommunikation. Ihre Gesprächsdauer ist 18 % länger als bei iPhone-Besitzern und 15 % länger als bei Xiaomi-Nutzern. Insgesamt steigt die Nachfrage nach Sprachtelefonie: Das durchschnittliche Sprachverkehrsvolumen ist im letzten Jahr um 25 % gestiegen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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