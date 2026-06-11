Südkorea verhängt über 400 Millionen Dollar Bußgeld gegen Coupang

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Südkorea verhängt über 400 Millionen Dollar Bußgeld gegen Coupang

Die südkoreanischen Behörden haben gegen Coupang, den größten Einzelhändler des Landes, eine Rekordstrafe von 624 Milliarden Won (über 400 Millionen Dollar) verhängt. Diese Entscheidung folgt auf einen Cyberangriff im letzten Jahr, der zum Abfluss persönlicher Daten von über 34 Millionen Kunden führte, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Kommission zum Schutz personenbezogener Daten in Seoul gab am Donnerstag diese Höchststrafe bekannt. Es stellte sich heraus, dass ein ehemaliger Mitarbeiter infolge eines monatelangen Datendiebstahls Namen, E-Mail-Adressen, Lieferadressen, Telefonnummern und Bestellhistorien von fast zwei Dritteln der südkoreanischen Bevölkerung erlangt hatte.

Coupang, mit Hauptsitz in den USA und oft als "Amazon Asiens" bezeichnet, teilte BBC News mit, dass es beabsichtigt, gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde Berufung einzulegen. Diese Geldstrafe ist eine der seltenen finanziellen Sanktionen gegen ein in den USA registriertes Unternehmen.

Koreanische Gesetzgeber behaupten, dass US-Vertreter politischen Druck in diesem Fall ausüben. Berichten zufolge haben amerikanische Politiker versucht, den Fall des Datenlecks mit den bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Südkorea zu verknüpfen. Normalerweise werden US-Unternehmen aufgrund von Gesetzeslücken selten für solche Vorfälle strafrechtlich oder finanziell zur Verantwortung gezogen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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