TSMC an der Kapazitätsgrenze: 175.000 Wafer pro Monat reichen nicht aus

Der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC sieht sich mit einer beispiellosen Nachfrage nach Chips auf Basis der 3nm-Prozesstechnologie konfrontiert. Wie Commercial Times unter Berufung auf Branchenquellen berichtet, kann das Unternehmen selbst bei einer Steigerung der Produktionskapazität auf 160.000–175.000 Silizium-Wafer pro Monat bis zum zweiten Quartal 2026 nicht alle Aufträge erfüllen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Hauptgrund für den starken Nachfrageanstieg bleibt der sich rasant entwickelnde AI-Markt. Für viele Entwickler von Prozessoren und AI-Beschleunigern bietet die 3nm-Technologie derzeit das beste Gleichgewicht zwischen Leistung, Energieverbrauch und Kosten. Aus diesem Grund zögern viele Kunden, auf den teureren und technologisch komplexeren 2nm-Prozess umzusteigen.

Vor dem Hintergrund der Kapazitätsengpässe bereitet sich TSMC darauf vor, die Produktionspreise um etwa 15 Prozent zu erhöhen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies die Nachfrage wesentlich beeinflussen wird: Großkunden platzieren ihre Aufträge weiterhin bei TSMC, da es auf dem Markt praktisch keine vollwertige Alternative gibt.

Diese Situation ist weitgehend durch die Probleme der Wettbewerber zu erklären. Samsung Electronics bietet beispielsweise bereits eine 2nm-Fertigung auf Basis der GAA (Gate-All-Around)-Architektur an, doch die Ausbeute an nutzbaren Dies liegt bei etwa 60 Prozent. Da dieser Wert unter den Ergebnissen von TSMC liegt, betrachten viele Entwickler Samsung nicht als gleichwertigen Partner, sondern als Backup-Option.

Um das Produktionsvolumen zu steigern, plant TSMC Investitionen in Höhe von fast 28,6 Milliarden Dollar in den Bau von drei neuen Produktionsstätten. Das Unternehmen strebt an, bereits im ersten Jahr der Massenproduktion von 2nm-Chips ein Volumen von 140.000 Wafern pro Monat zu erreichen.