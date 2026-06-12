Telegram kehrt zu Wear OS zurück: Funktioniert jetzt auf Samsung- und Pixel-Uhren

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Telegram kehrt zu Wear OS zurück: Funktioniert jetzt auf Samsung- und Pixel-Uhren

Telegram hat die Neuauflage seiner App für das Betriebssystem Wear OS angekündigt. Nach einer fünfjährigen Pause können Besitzer von Android-Smartwatches wieder alle Funktionen des Messengers auf ihren Geräten nutzen. Ein Update für die Apple Watch wurde bereits früher veröffentlicht, nun sind Geräte wie die Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch und Xiaomi Watch an der Reihe. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neue App bietet Benutzern vollen Zugriff auf Chats sowie die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu senden und anzuhören. Interessanterweise gab es die Pixel Watch noch nicht, als Telegram das letzte Mal eine App für Wear OS veröffentlichte, und die Galaxy Watch-Serie lief auf dem hauseigenen Tizen-System von Samsung. Jetzt sind diese modernen Geräte vollständig in den Messenger integriert.

Die aktuelle Version enthält Funktionen zum Stummschalten von Chats und zum Anheften (Pin) an den Anfang. Im Gegensatz zur Apple Watch-Version bietet die Wear OS-App jedoch noch keine Möglichkeit, Standorte anzuzeigen oder Sticker zu senden. Das Telegram-Team betont, dass diese Funktionen in naher Zukunft hinzugefügt werden.

Benutzer können nun Nachrichten jeder Länge lesen, Mediendateien ansehen und auf Sprachnachrichten antworten, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen. Dies ist besonders praktisch, wenn man die Hände voll hat oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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