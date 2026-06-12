SpaceX sammelt 2,2 Milliarden Dollar von japanischen Investoren ein

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SpaceX sammelt 2,2 Milliarden Dollar von japanischen Investoren ein

Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk plant, im Rahmen seines Nasdaq-Börsengangs 2,185 Milliarden Dollar (ca. 347 Milliarden Yen) von japanischen Investoren einzusammeln. Laut den Registrierungsunterlagen des Unternehmens werden 16.296.296 Aktien auf dem japanischen Markt angeboten. Dies entspricht fast 3 % der insgesamt 555.555.555 platzierten Aktien. Dies berichtet Ixbt.com .

Das erwartete Volumen der Mittel von japanischen Investoren entspricht fast dem großen Debüt des Betreibers Tokyo Metro an der Tokioter Börse im Jahr 2024. Damals sammelte der U-Bahn-Betreiber rund 348 Milliarden Yen ein. SpaceX nutzt einen speziellen Mechanismus, der es ausländischen Unternehmen ermöglicht, ihre Aktien japanischen Investoren anzubieten, ohne ein formelles Listing an japanischen Börsen zu durchlaufen.

Dieses Schema ermöglicht es der japanischen Bevölkerung, an den Börsengängen schnell wachsender ausländischer Technologiegiganten teilzunehmen, ohne den nationalen Kapitalmarkt zu verlassen. Die Entgegennahme von Aufträgen privater und institutioneller Anleger wurde von großen Maklerfirmen wie Mizuho Securities, Rakuten Securities und SBI Securities organisiert.

Dieser Deal ist für den japanischen Finanzmarkt nicht nur aufgrund seines Umfangs von Bedeutung, sondern auch, weil er ein neues Format für die Teilnahme an internationalen IPOs einführt. Dieser Schritt zeigt das hohe Interesse an SpaceX und erweitert den Zugang lokaler Investoren zu den Aktien des weltweit bekanntesten privaten Raumfahrtunternehmens.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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