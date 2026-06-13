Grafikkarte zum Preis eines Autos: Preis der NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell bekannt

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Grafikkarte zum Preis eines Autos: Preis der NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell bekannt

Einer der leistungsstärksten Grafikprozessoren des Unternehmens, die RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, ist im NVIDIA Marketplace-Katalog aufgetaucht. Das Unternehmen hat den Preis für diese Neuheit auf 13.250 Dollar festgelegt. Zwar ist eine Bestellung des Beschleunigers derzeit noch nicht möglich, doch die Veröffentlichung des Preises auf der offiziellen Website bestätigt den empfohlenen Verkaufspreis. Dies berichtet Ixbt.com .

Interessanterweise liegt dieser Preis deutlich über den Zahlen der ersten Vorbestellungen und Lieferungen. Im Frühjahr 2025 boten US-Händler das Modell RTX PRO 6000 Blackwell noch für etwa 8,4–8,6 Tausend Dollar an, später sank der Preis sogar auf 7,7 Tausend Dollar. Laut Videocardz war das Gerät Anfang 2026 für unter 8.000 Dollar erhältlich. Der offizielle Preis liegt nun fast 70 Prozent über den Erwartungen.

Die RTX PRO 6000 Blackwell ist eine Flaggschiff-Lösung für Workstations. Sie wurde für komplexes Rendering, technische Berechnungen, die Arbeit mit digitalen Zwillingen und das lokale Training großer AI-Modelle entwickelt. Die Karte basiert auf dem High-End-Grafikprozessor GB202 mit Blackwell-Architektur und verfügt über 24.064 CUDA-Kerne.

Eines der Hauptmerkmale des neuen Geräts ist die rekordverdächtige Speicherkapazität – es ist mit 96 GB GDDR7-Speicher ausgestattet, der ECC-Fehlerkorrektur unterstützt. Dies ist derzeit die einzige Workstation-Grafikkarte der Blackwell-Familie mit einer solchen Speicherkapazität. Der Beschleuniger verfügt über ein Dual-Slot-Kühlsystem und hat eine Leistungsaufnahme von 600 W.

NVIDIARTX PRO 6000BlackwellGrafikkarteTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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